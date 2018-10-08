"С-300 даже не смогут отследить наши самолеты"

В Израиле заявили, что C-300 в Сирии не справятся с истребителем F-35

Израиль заявил, что использование Сирией российских зенитных ракетных комплексов С-300 не защитит Дамаск от израильских атак с воздуха, поскольку у Тель-Авива есть истребители американского производства F-35 с технологией "стелс". Ранее Москва сообщила, что российские и сирийские военные планируют до 20 октября развернуть в Сирии единую систему управления противовоздушной обороной.

Постановка на вооружение сирийских сил противовоздушной обороны российских зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию не защитит сирийскую территорию от атак израильских военно-воздушных сил, заявил министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби.

"Операционные возможности наших ВВС таковы, что эти батареи (С-300) на самом деле не ограничивают их эффективность. У нас есть малозаметные истребители, эти батареи даже не смогут их отследить", - подчеркнул израильский министр, имея в виду истребители американского производства F-35 с технологией "стелс".

Он напомнил, что ранее сирийские самолеты уничтожали сирийские комплексы ПВО, и подчеркнул, что тоже самое может грозить и С-300. Ханегби также добавил, что возможности ЗРК С-300 по защите воздушного пространства уже давно учитываются Израилем при стратегическом планировании своих военных операций, передает \"Интерфакс\".

В мае нынешнего года армия обороны Израиля опубликовала видео того, как израильский снаряд поражает зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", произведенный в России и находившийся на службе сирийской ПВО. Видео было снято камерой, установленной на самом снаряде. При этом за несколько мгновений до взрыва в кабину машины сел один из военных.

ЦАХАЛ подчеркивал, что удар по ЗРПК российского производства был нанесен в ходе широкомасштабного налета на военные объекты Ирана на территории Сирийской арабской республики (САР). В результате атаки три человека погибли, еще двое получили ранения различной степени тяжести.

Вскоре после атаки ВВС Израиля генеральное командование Сирийской арабской армии сообщило, что противовоздушная оборона САР отбила атаку "по большей части", сбив большинство израильских ракет. По данным Министерства обороны Российской Федерации, в ночной атаке принимали участие 28 боевых самолетов ВВС Израиля - истребители F-15 и F-16.

Всего израильтяне выпустили по Сирии более 60 ракет класса "воздух-земля".

Также ЦАХАЛ ударила по Сирии 10 тактическими ракетами класса "земля-земля". Под атакой оказались районы дислокации добровольческих вооруженных отрядов Ирана, а также позиции ПВО сирийской армии в районе Дамаска и на границе с Израилем.

Россия приняла решение поставить в Сирию комплексы С-300 после случая с Ил-20. В ночь на 18 сентября в Средиземном море произошла катастрофа российского самолета-разведчика. Примерно в 23:00 по московскому времени воздушное судно, находясь в 35 км от сирийского побережья, пропало с радаров.

Это произошло ровно в то время, когда израильская авиация наносила удары по сирийской территории, а с французского военного корабля производился пуск ракет. Позже выяснилось, что самолет был сбит советским зенитно-ракетным комплексом С-200 ПВО Сирии. При этом вина, по данным Минобороны России, лежит на Израиле, чьи истребители прикрылись российским самолетом от атак.

Вскоре министр обороны России Сергей Шойгу на совещании Совета безопасности РФ доложил президенту страны Владимиру Путину о поставках С-300 в Сирию войскам, подконтрольным главе государства Башару Асаду. По его словам, Москва уже передала 49 единиц техники Дамаску.

"В соответствии с решением президента мы приступили к выполнению ряда мероприятий, направленных на усиление систем ПВО САР, направленных в том числе и в первую очередь на защиту наших военнослужащих. Мы завершили поставку комплексов С-300", - отметил Шойгу.

Глава министерства добавил, что российские и сирийские военные планируют до 20 октября развернуть в Сирии единую систему управления противовоздушной обороной.

"Что касается единой системы управления всей сетью ПВО, мы также приступили к поставкам оборудования, завершим полностью всю работу с подготовкой и обучением экипажей, завязыванием в единую сеть к 20 октября", - подчеркнул Шойгу.

По его словам, Россия контролирует ближнюю и дальнюю зоны, с которых происходили заходы извне на сирийскую территорию. Ближняя зона составляет до 50 километров, дальняя - 200 километров. Вашингтон же раскритиковал подобный шаг Москвы, передает ФАН.

"Россия, поставив С-300 в Сирию, подвергла большому риску уже пострадавшие районы, а также стабильность на Ближнем Востоке в целом. Мы считаем это очень серьезной эскалацией", - заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Пентагон назвал "безответственной" передачу Сирии комплексов С-300. Об этом сообщил журналист CNN Райан Браун со ссылкой на заявление представителя военного ведомства. По словам журналиста, в американском военном ведомстве считают, что поставка российских систем ПВО Дамаску нацелена на прикрытие "низких действий" партнеров России Ирана и Сирии, передает НСН.

Рафаэль Фахрутдинов