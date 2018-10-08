"Охватывает всю Европу": в США оценили ракеты "Калибр"

Адмирал США: "Калибр" долетит до любой европейской столицы‍

Военное командование США высоко оценило дальность полета российских крылатых ракет "Калибр". По словам командующего военно-морскими силами США в Европе и Африке и главы командования объединенных сил союзников Джеймса Фогго, эти ракеты могут долететь до любой европейской столицы. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что корабли ВМФ с ракетами "Калибр" будут нести постоянную вахту в Средиземном море.

Дальность полета российских крылатых ракет "Калибр" покрывает всю территорию Европы, приводит РИА \"Новости\" заявление командующего военно-морскими силами США в Европе и Африке и главы командования объединенных сил союзников Джеймса Фогго.

"Шесть новых подлодок класса "Кило" сейчас действуют в районе Черного моря, две из них были в Средиземном море и запускали ракеты "Калибр". Ракета "Калибр" - это впечатляющая ракета. Крылатая ракета для поражения наземных целей. В случае запуска с любого из этих морей, включая Каспийское, может долететь до любой европейской столицы", - сказал адмирал на мероприятии в Atlantic Council в Неаполе.

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин согласился с оценкой американского военного.

"Что касается оценки, которую дал высокопоставленный американский адмирал действиям наших военнослужащих, применявших "Калибр", то к удивлению это оценка профессионала. И она не связана с пропагандой. Высказался человек, который реально оценивает ситуацию. Мы в Сирии показали высокую эффективность применения ракет "Калибр", - пояснил эксперт.

Он также напомнил про уничтоженных в Сирии террористов.

"За счет высокой точности мы смогли достичь результатов, сравнимых с применением тактического ядерного оружия.

Только в данном случае нет заражения, а потери среди боевиков очень высокие. То есть речь идет о том, что российские военные комплексы позволяют вести боевые действия без применения ядерных боеголовок, достигая намеченных целей", - подчеркнул аналитик.

В августе нынешнего года российские военные корабли и подлодки нанесли 100 ударов ракетами "Калибр" по объектам террористов в Сирии, передает ФАН.

Еще 66 ударов крылатыми ракетами воздушного базирования были нанесены по позициям боевиков в САР стратегическими самолетами дальней авиации Воздушно-космических сил России. Все ракеты успешно поразили поставленные цели. Таким образом, всего было уничтожено 166 объектов.

Презентация с итоговыми данными об операции ВКС РФ в Сирии и вкладе российских военных в борьбу с террористами в этой стране также была опубликована на официальном YouTube-канале российского оборонного ведомства. Она содержит в том числе и данные об авиаударах кораблей и подлодок ВМС РФ.

Чуть ранее фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" впервые выполнил стрельбу ракетным комплексом "Калибр" в акватории Черного моря. Об этом сообщал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев, передает НСН.

Ракета успешно поразила цель, которая имитировала корабль условного противника и находилась от фрегата на расстоянии порядка 80 километров. Добавим, морской полигон, где проводились ракетные стрельбы, был закрыт для судоходства.

Месяцем ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что

Москва планирует предлагать многоцелевые ракетно-артиллеристские корабли проекта 22800, оснащенные ракетами "Калибр", на экспорт в страны Тихоокеанского региона.

По его словам, у данных кораблей "хороший экспортный потенциал". Он также добавил, что в настоящее время многоцелевые ракетно-артиллеристские корабли с ракетами "Калибр" идут на вооружение российского флота. Военный подчеркнул, что корветы "получились очень удачными".

В том же месяце президент России Владимир Путин сообщил, что Военно-морской флот (ВМФ) России в 2018 году получит 26 новых кораблей и судов, четыре из которых будут оснащены ракетным комплексом "Калибр".

Российский лидер напомнил, что в 2018 году российский флот уже получил четыре надводных корабля, один противодиверсионный катер и три судна обеспечения. Также он заявил о развитии инфраструктуры флота, включая объекты базирования.

Кроме того, глава государства сообщал, что корабли ВМФ России с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную вахту в Средиземном море. Путин обращал внимание на слаженные действия экипажей российских кораблей и подлодок в ходе военной операции в Сирии.

"Наращивание боевого потенциала флота, практика дальних морских походов, учений, тренировок должны быть, безусловно, продолжены", - отмечал президент.

Рафаэль Фахрутдинов