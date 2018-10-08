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08.10.2018
Военное обозрение

СМИ: Россия реализует суперстратегию в отношении Ирана и Израиля

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Арабоязычная пресса выходит с публикациями, в которых говорится о попытках России реализовать новую "суперстратегию" на Ближнем Востоке. Речь идёт о задействовании комплекса мер, которые могли бы снять растущее напряжение в регионе из-за конфронтации Ирана и Израиля.

Так, газета "Аш-Шарк аль-Аусат" (важно: центральный офис находится в Британии) пишет буквально следующее:

Москва предпринимает попытки открыть каналы диалога между Ираном и Израилем, чтобы для начала ослабить возникшую напряжённость в связи с поставками в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300. Источник не исключил, что Москва на первом этапе хочет выступить в качестве посредника в такого рода контактах.

topwar.ru

Напомним, что Иран и Израиль считают друг друга непримиримым врагом, отказываются от каких-либо, даже самых поверхностных, дипломатических контактов. При этом власти обоих государств нередко выступают с откровенно милитаристскими лозунгами. В том же Иране известны случаи угроз в адрес Израиля "полным уничтожением". В свою очередь Израиль делает всё, чтобы сдерживать развитие Ирана. Именно Израиль стал фактически главным инициатором того, чтобы США вышли из так называемой ядерной сделки с Ираном, которая достигалась многолетним трудом представителей дипломатических миссией целого ряда стран, включая Россию.

Если России удастся сделать так, что Иран и Израиль начнут движение по пути деэскалации и откажутся от милитаристских проявлений друг в отношении друга, то это можно будет считать колоссальным успехом. Ведь, по большому счёту, и сирийский конфликт продолжается в том числе и по той причине, что на территории этой страны наблюдается противостояние Израиля и Ирана.

Основной вопрос: есть ли в Израиле и Иране политические силы, которые готовы начать отношения с чистого листа со взаимным учётом интересов?

06.10.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
США
Продукция
С-300
Проекты
Ядерный щит
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