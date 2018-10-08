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08.10.2018
РИА Новости

В США испугались возможности "Калибров" долететь до Европы

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Установка Калибр на фрегате ВМС России
Установка Калибр на фрегате ВМС России.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Американский адмирал Джеймс Фогго назвал "впечатляющими" возможности новой российской ракеты "Калибр".

"Шесть новых подлодок класса "Кило" сейчас действуют в районе Черного моря, две из них были в Средиземном море и запускали ракеты "Калибр". Ракета "Калибр" - это впечатляющая ракета. Крылатая ракета для поражения наземных целей. В случае запуска с любого из этих морей, включая Каспийское, может долететь до любой европейской столицы", - сказал командующий ВМС США в Европе и Африке и глава командования объединенных сил союзников в Неаполе на мероприятии в Atlantic Council.

Российские корабли и подлодки 22 августа нанесли по позициям террористов в Сирии сто ударов крылатыми ракетами "Калибр". Как отметили в Минобороны, всего они поразили 166 объектов.

Что представляют собой "Калибры"

Ракеты "Калибр" изначально разрабатывались для вооружения новейших многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 "Ясень". Затем ими стали вооружать как подводные лодки проекта 636, к которому относится "Великий Новгород", так и надводные корабли.

Дальность действия "Калибров" - около 2,5 тысячи километров. Впервые их применили против боевиков в Сирии 7 октября 2015 года. Тогда ракетный корабль проекта 11661К "Дагестан" и малые ракетные корабли проекта 2163 "Град Свияжск", "Великий Устюг" и "Углич" выпустили 26 крылатых ракет из акватории Каспийского моря.

С тех пор "Калибры" неоднократно применяли против террористов в Сирии.

05.10.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
Град Свияжск
Проекты
11661 Гепард
636.3
877 Палтус
885 Ясень
Калибр КР
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