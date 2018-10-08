Командующий ВМС США в Европе посетовал, что его не позвали на "Восток-2018"

ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Американский адмирал Джеймс Фогго посетовал, что его не пригласили на маневры "Восток-2018", и обвинил Россию в непрозрачности.

"Там (на учениях НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец") в октябре - ред.) будут наблюдатели. Русские приглашены. Им отправлено приглашение. Они смогут наблюдать за учениями открыто и свободно… Я не знаю цифр по учениям "Восток" или что там происходило, потому что меня не пригласили. Не было аналогичной прозрачности. Не было открытости", - сказал командующий ВМС США в Европе и Африке и глава командования объединенных сил союзников в Неаполе в пятницу на мероприятии в Atlantic Council.

В противовес он заявил о том, что все знают о том, в какие даты и где будут учения Trident Juncture, всем известно, сколько человек примут в них участие.

Маневры "Восток-2018" проходили под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу с 11 по 17 сентября на территории Дальнего Востока и прилегающих акваториях. Они стали крупнейшими в России за 37 лет, к ним были привлечены почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. Как сообщалось ранее, с китайской стороны в учениях приняли участие около 3,2 тысячи человек, более 900 единиц разных типов вооружения и снаряжения, а также 30 летательных аппаратов с неподвижным крылом и вертолетов.