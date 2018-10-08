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08.10.2018
РИА Новости

Корабли Каспийской флотилии нанесли по "противнику" удар "Калибрами"

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Пуск ракет Калибр-НК
Пуск ракет Калибр-НК.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Экипажи ракетных кораблей "Дагестан" и "Татарстан" российской Каспийской флотилии на учениях нанесли удар условному противнику высокоточным ракетным комплексом "Калибр-НК", сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

По его словам, экипажи кораблей нанесли ракетный удар высокоточным оружием по береговым целям из комплекса "Калибр-НК". Ракеты успешно поразили береговые цели, пролетев около ста морских миль (180 километров).

"В ходе проведения масштабного двустороннего командно-штабного учения (КШУ) под общим руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова ракетные корабли "Дагестан" и "Татарстан" выполнили задачу по поражению критически важных объектов противника на острове Чечень", - сказал Астафьев.

Астафьев добавил, что в учениях принимали участие до семи тысяч военнослужащих и было задействовано более двух с половиной тысяч единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов.

06.10.2018
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