Корабли Каспийской флотилии нанесли по "противнику" удар "Калибрами"

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Экипажи ракетных кораблей "Дагестан" и "Татарстан" российской Каспийской флотилии на учениях нанесли удар условному противнику высокоточным ракетным комплексом "Калибр-НК", сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

По его словам, экипажи кораблей нанесли ракетный удар высокоточным оружием по береговым целям из комплекса "Калибр-НК". Ракеты успешно поразили береговые цели, пролетев около ста морских миль (180 километров).

"В ходе проведения масштабного двустороннего командно-штабного учения (КШУ) под общим руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова ракетные корабли "Дагестан" и "Татарстан" выполнили задачу по поражению критически важных объектов противника на острове Чечень", - сказал Астафьев.

Астафьев добавил, что в учениях принимали участие до семи тысяч военнослужащих и было задействовано более двух с половиной тысяч единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов.