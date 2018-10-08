Министерство обороны Японии приняло решение о разработке собственного истребителя пятого поколения

Как сообщила 4 октября 2018 года японская газета "The Mainichi", министерство обороны Японии приняло решение разработать новый истребитель для замены в Военно-воздушных Силах самообороны Японии истребителя Mitshubishi F-2, поскольку ранее выдвинутые предложения трех американских и британских компаний не соответствовали требованиям министерства и планируемым затратам.

Опытный образец (военный номер 51-0001) японского демонстратора перспективного истребителя пятого поколения Х-2 (ATD-X). Гифу, 29.05.2017 (с) Azuchi 88 / flyteam.jp

Министерство обороны Японии планирует включить проект создания нового истребителя в следующую пятилетнюю среднесрочную программу обороны, которая должна быть принята ??в конце года, с прицелом на совместную программу разработки самолета с иностранными компаниями для снижения общей финансовой нагрузки. Министерство также надеется на применение на новом самолете основных компонентов японской разработки, таких как двигатель.

Сейчас Военно-воздушные Силы самообороны Японии имеют 92 истребителя F-2, срок службы которых истекает в 2030-х годах. Необходимо быстрое принятие плана по его замене, так как разработка истребителя может занять 10 лет и более. В ответ на призыв правительства Японии по выдвижению предложений, три американских и британских производителя предложили модернизировать свои существующие модели - Lockheed Martin самолет F-22 [видимо имеется в виду предложение пресловутого гибрида F-22A и F-35A], Boeing самолет F-15 и BAE Systems самолет Eurofighter Typhoon.

Тем не менее, восстановление производства наиболее современного малозаметного F-22 является дорогостоящим, и японской стороне не удалось получить "никаких четких разъяснений относительно возможности отмены правительством США запрета на экспорт" этого самолета, сообщил высокопоставленный представитель министерства обороны Японии. Два других предложения также не соответствовали требованиям министерства.

Оставшимся вариантом является собственная разработка, которая имеет поддержку оборонно-промышленных группи и некоторых законодателей правящей Либерально-демократической партии, стремящихся сохранить потенциал для производства и обслуживания истребителей в Японии. Однако ряд проблем, включая чрезвычайно высокие издержки и отсутствие достаточного опыта разработки у японских компаний, по-прежнему являются препятствиями для проекта.

Министерство обороны уже инвестировало около 190 млрд иен (около 2 млрд долл) на проведение НИОКР по двигателю и электронным системам для истребителей следующего поколения в период с 2009 по 2018 годы, но разработанный двигатель [IHI XF9-1] все еще проходит [стендовые] испытания на предмет определения его потенциала и не планируется для летных испытаний.

Поэтому правительство Японии стремится разделить финансовое бремя с британскими или немецко-французскими партнерами, которые также изучают разработку боевых самолетов следующего поколения. Но международная программа может привести к трудностям в координации различных требований по срокам, возможностям и распределению задач. Соединенные Штаты, союзник по национальной безопасности Японии, только что продали новые истребители F-35 и не имеют немедленного плана их замены.

Некоторые руководители министерства обороны Японии предложили принять решение о начале программы разработки нового боевого самолета в конце года, отложив решение о том, должен ли он быть национальным проектом или совместным предприятием с иностранными компаниями. В соответствии с этим предложением, Япония будет продолжать развитие собственных технологических НИОКР, продолжая вести переговоры с потенциальными зарубежными партнерами.