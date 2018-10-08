Войти
08.10.2018
Военный паритет

США опять зажали технологии F-22

155
0
0
F-22
F-22.
Источник: defenseworld.net

Япония разработает новый истребитель для замены F-2, отклонив предложения от компаний Lockheed Martin, Boeing и BAE Systems, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defenseworld.net (5 октября).

Ожидается, что в 2030-х годах примерно 92 истребителя F-2 подойдут к концу срока эксплуатации. Для их замены Япония запросила техническую помощь у этих трех компаний, однако все они не соответствовали требованиям по стоимости и техническим параметрам (Lockheed Martin предложил самолет на базе F-22, Boeing - F-15, BAE Systems - Eurofighter Typhoon), сообщила газета Mainichi Shimbun в четверг, цитируя неназванных чиновник минобороны.

Проект создания нового истребителя станет частью следующей среднесрочной оборонной программы, которая будет разработана к концу года. Новый самолет мог бы стать продуктом международной кооперации, второй путь предполагает создание истребителя исключительно своими силами.

Отвергая предложение "Локхида" по F-22, источник отметил, что "правительство США не дало четкого ответа на возможность экспорта технологий этого самолета, два других предложения также не соответствовали нашим критериям". В период 2009-2018 годов правительство инвестировало около 190 млрд иен на разработку уменьшенных прототипов самолета и двигателя. В настоящее время не установлен четкий план летных испытаний прототипа.

Правительство также изучает возможность объединения усилий с британскими или немецко-французскими партнерами, которые занимаются разработкой истребителей пятого поколения, но не уверены, что их проекты будут соответствовать сроку замены F-2.

Япония является частью программы F-35 и обязалась купить 42 самолета версии F-35A. Четыре построены в США, остальные 38 будут собраны по лицензии на заводе компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в Нагое (Япония).

06.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
США
Франция
Япония
Продукция
EF-2000
F-15
F-2
F-22
F-35
F-35A
Компании
BAE Systems
Boeing
Lockheed-Martin
MHI
Похожие новости
27.08.2018
Lockheed Martin передала Минобороны Японии предложение по разработке истребителя на базе F-22 "Раптор"
18.07.2018
Минобороны Японии склоняется к разработке нового истребителя на базе гибрида F-22 и F-35 компании Lockheed Martin
06.05.2013
Лидеры прежние
03.05.2011
«Тайфун», F-35 и «Супер Хорнет» схлестнутся в борьбе в японском тендере FX
08.10.2018
Министерство обороны Японии приняло решение о разработке собственного истребителя пятого поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.10 06:00
  • 1
"Входим в зону ПВО, нас кто-то облучает". Летчик-испытатель МиГ-35 стал "навигатором"
  • 08.10 05:38
  • 757
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.10 05:32
  • 48
Греция недовольна военным сближением России и Турции
  • 08.10 05:17
  • 166
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 08.10 04:26
  • 49
Росгвардия получит АК "двухсотой серии"
  • 08.10 03:00
  • 21
Скоростной вертолет-разведчик разогнался быстрее 200 узлов
  • 08.10 01:05
  • 69
ВМФ планирует до 2025 года получить три корвета проекта 20386
  • 08.10 00:07
  • 1655
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.10 21:05
  • 27
СМИ США: Российская ракета Х-35У может угрожать только рыбакам
  • 07.10 20:56
  • 5
В России назвали провальное космическое оружие СССР
  • 07.10 20:35
  • 257
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 07.10 19:14
  • 133
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 07.10 18:30
  • 80
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 07.10 17:23
  • 22
"Гнусная деятельность": Пентагон против передачи С-300 Сирии
  • 07.10 14:36
  • 7594
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков