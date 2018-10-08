США опять зажали технологии F-22

Япония разработает новый истребитель для замены F-2, отклонив предложения от компаний Lockheed Martin, Boeing и BAE Systems, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defenseworld.net (5 октября).

Ожидается, что в 2030-х годах примерно 92 истребителя F-2 подойдут к концу срока эксплуатации. Для их замены Япония запросила техническую помощь у этих трех компаний, однако все они не соответствовали требованиям по стоимости и техническим параметрам (Lockheed Martin предложил самолет на базе F-22, Boeing - F-15, BAE Systems - Eurofighter Typhoon), сообщила газета Mainichi Shimbun в четверг, цитируя неназванных чиновник минобороны.

Проект создания нового истребителя станет частью следующей среднесрочной оборонной программы, которая будет разработана к концу года. Новый самолет мог бы стать продуктом международной кооперации, второй путь предполагает создание истребителя исключительно своими силами.

Отвергая предложение "Локхида" по F-22, источник отметил, что "правительство США не дало четкого ответа на возможность экспорта технологий этого самолета, два других предложения также не соответствовали нашим критериям". В период 2009-2018 годов правительство инвестировало около 190 млрд иен на разработку уменьшенных прототипов самолета и двигателя. В настоящее время не установлен четкий план летных испытаний прототипа.

Правительство также изучает возможность объединения усилий с британскими или немецко-французскими партнерами, которые занимаются разработкой истребителей пятого поколения, но не уверены, что их проекты будут соответствовать сроку замены F-2.

Япония является частью программы F-35 и обязалась купить 42 самолета версии F-35A. Четыре построены в США, остальные 38 будут собраны по лицензии на заводе компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в Нагое (Япония).