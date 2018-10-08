Демократы пугают Саудовскую Аравию

Представители Демократической партии США обещают скорректировать оборонные планы администрации президента Дональда Трампа, если победят на промежуточных выборах в ноябре этого года, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на militaryaerospace.com (5 октября).

Демократы определили пять приоритетных для себя решений в этой сфере: сократить военные расходы, уменьшить расходы на войну в Йемене, усилить надзор за действиями сил спецназа, отменить запрет Трампа на прием на военную службу трансгендеров и блокировать усилия по созданию маломощного ядерного оружия.

США поддерживают коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией в Йемене, где идет гражданская война, помогая союзнику дозаправлять самолеты, снабжают разведывательной информацией и продают оружия на миллиарды долларов. Демократы выступают за ограничение или даже вовсе за прекращение этой поддержки на фоне большого количества жертв среди гражданских лиц и хотят провести голосование в ноябре, что может положить "конец военной поддержке США".

"Если бы я был саудитом, я бы очень, очень боялся, что отношения с Соединенными Штатами находятся под угрозой, что настроения на Капитолийском холме изменились, что Демократическая партия собирается решительно противостоять их жестокости в Йемене. Саудиты действительно должны принять очень-очень конкретные меры, если они хотят избежать этой участи в январе", сказал конгрессмен Рохит Ханна в интервью The Hill в пятницу.