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08.10.2018
bmpd.livejournal.com

Фрегат "Адмирал Макаров" прибыл к месту базирования в Севастополь

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Как сообщила пресс-служба Южного военного округа, 5 октября 2018 года новейший фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" [проекта 11356] впервые после вступления в состав объединения прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе.

Прибытие фрегата "Адмирал Макаров" проекта 11356 Черноморского флота к месту постоянного базирования в Севастополь, 05.10.2018 (с) Министерство обороны России

Торжественный ритуал, посвящённый данному событию, прошёл под руководством начальника штаба Черноморского флота контр-адмирала Виктора Лиина.

На встрече фрегата "Адмирал Макаров" присутствовали командование и ветераны соединения надводных кораблей, представители исполнительной и законодательной властей Севастополя, семьи и родственники членов экипажа корабля

Командир фрегата капитан 2 ранга Григорий Бреев доложил начальнику штаба флота об успешном завершении межфлотского перехода и выполнении задач в дальней морской зоне.

Ранее экипаж фрегата принял участие в Главном военно-морском параде в честь празднования дня ВМФ в Санкт-Петербурге, в учении на Балтийском флоте, а также межфлотском учении под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом Российской Федерации в Средиземном море.

Со стороны bmpd напомним, что "Адмирал Макаров" (заводской номер 01359) является третьим кораблем модифицированного проекта 11356, построенным для ВМФ России на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде в рамках контракта с Министерством обороны России от 28 октября 2010 года на первые три фрегата данного типа. "Адмирал Макаров" был заложен на заводе "Янтарь" 29 февраля 2012 года, и спущен на воду 3 сентября 2015 года. 29 июля 2016 года корабль вышел на заводские ходовые испытания. Государственные испытания "Адмирала Макарова" были начаты осенью 2016 года, но затянулись более чем на год ввиду решения провести морские испытания на данном корабле новой зенитной управляемой ракеты 9М317МФА с активной радиолокационной головкой самонаведения, вводимой в состав ЗРК "Ураган-1". В результате фрегат был введен в строй ВМФ России только 27 декабря 2017 года.

Фрегат "Адмирал Макаров" начал межфлотский переход с Балтийского в Черное море к месту постоянного базирования в Севастополе 18 августа 2018 года.

Прибытие фрегата "Адмирал Макаров" проекта 11356 к месту постоянного базирования в Севастополь, 05.10.2018 (с) forum.sevastopol.info

Швартовка фрегата "Адмирал Макаров" проекта 11356 в Севастополе, 05.10.2018 (с) Министерство обороны России

Фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356 в месте постоянного базирования в Севастополе, 05.10.2018 (с) Владимир Никифоров

06.10.2018
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принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
9М317 ЗУР
Компании
Минoбороны РФ
Янтарь ПСЗ
Проекты
1135 Буревестник
БФ
ЧФ
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