"Тигры" и "Кайманы" станут еще более опасными

На своем веб-сайте 3 октября французское Агентство по оборонным закупкам (DGA) объявило, что приступило к проведению исследований по модернизации боевого вертолета Tiger и оснащению панорамной системой Eurofl'eye версии вертолета NH90 Caiman в интересах сил специальных операций, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на janes.com (4 октября).

26 сентября Организация по совместному сотрудничеству в области вооружений (OCCAR) заключила контракты на проведение исследований с целью подготовки французских "Тигров" к переходу на версию Mk3 (подрядчики - компании Airbus Helicopters, Thales и MDBA).

По данным DGA, Tiger Mk3 будет иметь сетецентрические боевые возможности и получит способность взаимодействовать с беспилотниками, а также использовать оборудование Европейской системы спутникового позиционирования Galileo в дополнение к GPS.

DGA также заключила контракт на исследование возможности оснащения вертолетов NH90 панорамной системой Eurofl'eeye разработки компании Safran. Система, состоящая из нескольких датчиков вместо одной камеры, значительно облегчит полет вертолетов в экстремальных условиях окружающей среды и даст пилоту и второму пилоту независимые поля зрения, сообщает DGA.

Исследования будут включать в себя наземные, а затем летные испытания на объекте в Истре. На каждом этапе квалификации будет задействован 4-й французский вертолетный полк специального назначения, сообщили в ведомстве.