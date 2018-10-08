X-51A. Фото с сайта edwards.af.mil.

Россия, Китай и США стремятся разработать гиперзвуковые ракеты, которые не могут быть перехвачены существующей системой ПВО и ПРО, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defenceiq.com (28 сентября).

Что такое гиперзвуковое оружие? Это ракета или аппарат со скоростью полета 5М (3836 миль в час), или около 1 мили в секунду. Для сравнения, скорость КР Tomahawk всего около 550 миль в час.

ГР делятся на два класса - гиперзвуковые КР (ГКР) и гиперзвуковые планирующие блоки, или глайдеры (ГПБ). ГКР двигается с помощью реактивного двигателя, ГПБ это аппарат, который входит в атмосферу на гиперзвуковой скорости, и в отличие от баллистической боеголовки, которая по гравитации падает на Землю, ГПБ за счет подъемной силы корпуса продолжительное время летит на высотах 100-40 км. Перехват и того, и другого вида гиперзвукового оружия является чрезвычайно сложной задачей для оборонительных систем. Как всегда происходит в гонке вооружений, активно начали разрабатываться и оружие против ГР.

Китайский гиперзвуковой глайдер DF-ZF