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08.10.2018
Военный паритет

Что такое гиперзвуковое оружие

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X-51A. Фото с сайта edwards.af.mil.

Россия, Китай и США стремятся разработать гиперзвуковые ракеты, которые не могут быть перехвачены существующей системой ПВО и ПРО, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defenceiq.com (28 сентября).

Что такое гиперзвуковое оружие? Это ракета или аппарат со скоростью полета 5М (3836 миль в час), или около 1 мили в секунду. Для сравнения, скорость КР Tomahawk всего около 550 миль в час.

ГР делятся на два класса - гиперзвуковые КР (ГКР) и гиперзвуковые планирующие блоки, или глайдеры (ГПБ). ГКР двигается с помощью реактивного двигателя, ГПБ это аппарат, который входит в атмосферу на гиперзвуковой скорости, и в отличие от баллистической боеголовки, которая по гравитации падает на Землю, ГПБ за счет подъемной силы корпуса продолжительное время летит на высотах 100-40 км. Перехват и того, и другого вида гиперзвукового оружия является чрезвычайно сложной задачей для оборонительных систем. Как всегда происходит в гонке вооружений, активно начали разрабатываться и оружие против ГР.

Китайский гиперзвуковой глайдер DF-ZF

Официальное китайское изображение блока WU-14 (DF-ZF).
Источник: Wikipedia
05.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Проекты
X-51A
ГЗЛА
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