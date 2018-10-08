Где больше всего запомнился JF-17

Наиболее запоминающимся элементом празднования 100-летия ВВС Польши в августе этого стало участие истребителей JF-17 Thunder (известных также как FC-1 Xialolong) ВВС Пакистана, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на zbiam.pl.

Юбилейные празднества прошли на базе ВВС в Радоме. Два легких многоцелевых истребителя в зеленых цветах государственного флага Пакистана находились на базе несколько дней.

Самолет является примером творческого подхода к конструкции китайского истребителя F-7, который, в свою очередь, является вариантом советского МиГ-21Ф-13. Конструкция JF-17 была отработана в 90-х годах, силовая установка состоит из одного ТРДДФ РД-93 российского производства с тягой без форсажа 49,4 Кн и 85,3 Кн на форсаже. Этот двигатель стоит на истребителе МиГ-29.

ВВС Пакистана заказали 100 истребителей JF-17, они считаются дешевыми - стоимость одной машины около 20-25 млн долл США (в зависимости от состава оборудования и номенклатуры вооружения). В 2007-2013 годах было построено 50 самолетов версии Block 1 (первые 10 были произведены в Китае, остальные в Пакистане). Улучшенная версия Block 2 производится с 2015 года (в настоящее время построено более 40 единиц).

Авиашоу в Радоме не было первым международным показом этого пакистанского истребителя. В 2010 году JF-17 демонстрировался в Фарнборо (Великобритания) и в 2015 голду в Ле Бурже (Париж, Франция).