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08.10.2018
Военный паритет

Где больше всего запомнился JF-17

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JF-17 Thunder
JF-17 Thunder (известных также как FC-1 Xialolong) ВВС Пакистана.
Источник: zbiam.pl

Наиболее запоминающимся элементом празднования 100-летия ВВС Польши в августе этого стало участие истребителей JF-17 Thunder (известных также как FC-1 Xialolong) ВВС Пакистана, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на zbiam.pl.

Юбилейные празднества прошли на базе ВВС в Радоме. Два легких многоцелевых истребителя в зеленых цветах государственного флага Пакистана находились на базе несколько дней.

Самолет является примером творческого подхода к конструкции китайского истребителя F-7, который, в свою очередь, является вариантом советского МиГ-21Ф-13. Конструкция JF-17 была отработана в 90-х годах, силовая установка состоит из одного ТРДДФ РД-93 российского производства с тягой без форсажа 49,4 Кн и 85,3 Кн на форсаже. Этот двигатель стоит на истребителе МиГ-29.

ВВС Пакистана заказали 100 истребителей JF-17, они считаются дешевыми - стоимость одной машины около 20-25 млн долл США (в зависимости от состава оборудования и номенклатуры вооружения). В 2007-2013 годах было построено 50 самолетов версии Block 1 (первые 10 были произведены в Китае, остальные в Пакистане). Улучшенная версия Block 2 производится с 2015 года (в настоящее время построено более 40 единиц).

Авиашоу в Радоме не было первым международным показом этого пакистанского истребителя. В 2010 году JF-17 демонстрировался в Фарнборо (Великобритания) и в 2015 голду в Ле Бурже (Париж, Франция).

05.10.2018
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Великобритания
Китай
Пакистан
Польша
Россия
США
Франция
Продукция
FC-1
МиГ-21
МиГ-29
РД-93
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