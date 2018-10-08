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08.10.2018
Военный паритет

"Короли воздуха". За кем собралась шпионить Канада

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King Air 350ER
King Air 350ER.
Источник: defenseworld.net

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Канаде трех самолетов разведки и наблюдения King Air 350ER (увеличенной дальности) сметной стоимостью 300 млн долл, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defenseworld.net (5 октября).

В состав оборудования самолетов войдут электрооптические и инфракрасные сенсоры WESCAM MX-15D, системы предупреждения о ракетах и лазерном облучении AN/AAR-47B(V), системы выброса дипольных отражателей AN/ALE-47 (CMDS), шифровальные/дешифровальные модули COMSEC (KGV-135A), комплекты транспондеров АРМ-424 (V) 5, криптокомпьютеры системы опознавания KIV-77 Mode 4/5, цифровые системы опознавания гражданских и военных самолетов AN/APX-119, встроенные гражданские и военные транспондеры.

Основным подрядчиком контракта будет компания Beechcraft (Textron Aviation, штаб-квартира в Вичита, штат Канзас). Ожидается, что правительство Канады будет вести переговоры о заключении соглашения о компенсациях в соответствии с политикой в области промышленных и технологических выгод (Industrial and Technological Benefits - ITB).

05.10.2018
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принадлежат Военный паритет
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Страны
Канада
США
Продукция
AN/AAR-47
AN/ALE-47
Компании
Beechcraft
Textron
Проекты
ИТ
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