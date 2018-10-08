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08.10.2018
Lenta.ru

США заподозрили в создании нового биологического оружия

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Генетическая модификация растений
Генетическая модификация растений.
Источник: Gene Blevins / ZumaPress / Globallookpress.com

Международная группа исследователей раскритиковала программу DARPA по генетической модификации высаженных растений с помощью зараженных вирусами насекомых. По мнению ученых, разрабатываемая технология может быть использована в качестве биологического оружия. Статья опубликована в журнале Science.

Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) запустило программу, заключающуюся в использовании генетически модифицированных вирусов, которые способны встроить нужную ДНК в геном уже высаженных сельскохозяйственных культур. Вирусы-доставщики называются агентами горизонтальных генетических изменений в окружающей среде (HEGAA), чье распространение должно обеспечиваться насекомыми. Однако, по мнению немецких и французских ученых, нет данных о том, что эта программа может быть эффективной в улучшении свойств растений и будет полезной для фермерских хозяйств. Умалчивание может означать то, что HEGAA рассматривается Министерством обороны США как перспективное биологическое оружие.

DARPA анонсировало программу Insect Allies в ноябре 2016 года, обещав выплатить 27 миллионов долларов в качестве гранта. В июле 2017 года первые три организации объявили о том, что они заключили научно-исследовательские контракты с управлением, касающиеся разработки систем доставки генетически измененных вирусов с помощью насекомых. Эти контракты предусматривают четыре года работ и заключительную демонстрацию технологии в теплице. Сообщалось, что специалисты проводят эксперименты с кукурузой и томатами, а в качестве разносчиков вирусов используются цикадки, белокрылки и тля.

Ученых беспокоит то, что технология подразумевает использование насекомых, хотя для распространения вирусов могут применяться системы распыления. DARPA объясняет это тем, что соответствующее оборудование недоступно всем фермерам. Распылители действительно мало используются в развивающихся странах, однако это не так для фермеров в США. Кроме того, насекомые менее эффективны для распространения вирусов по сравнению с теми же опрыскивателями.

HEGAA может быть использованы как оружие, если вирусы будут изменять конкретные гены в сельскохозяйственных растениях с помощью системы CRISPR. Тогда можно добиться снижения фертильности определенных сортов, в то время как другие культуры окажутся незатронутыми. При этом трудно определить, какие именно растения заражены вирусами, а какие — нет.

Исследователи подчеркивают, что они не считают, что HEGAA является военной разработкой, однако они легко могут быть превращены в оружие быстрого и предсказуемого действия.

05.10.2018
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Германия
США
Франция
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БиоО
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