Российские истребители за неделю пять раз поднимались на перехват иностранных самолетов

По информации газеты "Красная звезда", нарушений воздушного пространства РФ не допущено

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российские истребители пять раз за неделю поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ РФ.

Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вел 21 летательный аппарат. По данным издания, "нарушений воздушного пространства РФ не допущено".

Отмечено, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 260 летных смен на 76 аэродромах.