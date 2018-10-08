Российские истребители за неделю пять раз поднимались на перехват иностранных самолетов
Истребитель МиГ-35.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС
По информации газеты "Красная звезда", нарушений воздушного пространства РФ не допущено
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российские истребители пять раз за неделю поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ РФ.
Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета "Красная звезда".
Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вел 21 летательный аппарат. По данным издания, "нарушений воздушного пространства РФ не допущено".
Отмечено, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 260 летных смен на 76 аэродромах.
05.10.2018
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Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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