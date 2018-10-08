РФ и Индия нашли решение проблемы задержки платежей по оружейным контрактам

Вице-премьер РФ Юрий Борисов отметил, что Москва и Нью-Дели будут вести курс на расчеты в национальных валютах

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 октября. /ТАСС/. Россия и Индия нашли пути урегулирования проблемы, связанной с задержкой платежей по оружейным контрактам, заявил журналистам в пятницу вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Естественно, учитывается санкционное воздействие, обсуждаются вопросы задержки с платежами, предпринимаются меры. Мы уже говорили, и российская, и индийская сторона будут вести курс на расчеты в национальных валютах", - сказал Борисов.

Отвечая на вопрос, можно ли говорить, что Россия и Индия урегулировали проблемы в расчетах по линии военно-технического сотрудничества, Борисов сказал: "Да, найдены пути урегулирования этой проблемы".