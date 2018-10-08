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08.10.2018
ТАСС

"Техмаш" предлагает вооружать беспилотники авиабомбами и гранатометами

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Стенд Концерна «Техмаш» в Джакарте
Стенд Концерна «Техмаш» в Джакарте на 7-ой Международной выставке и форуме трех видов вооруженных сил – INDO DEFENCE EXPO & FORUM 2016.
Источник: http://tecmash.ru/

Заместитель генерального директора концерна Александр Кочкин отметил, что пока боеприпасы, изготавливаемые на предприятии, не испытывались на беспилотниках

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Научно-производственный концерн (НПК) "Техмаш" (входит в Ростех) предлагает свои боеприпасы производителям беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора концерна Александр Кочкин.

"Ведем поиск заинтересованных производителей беспилотников - к кому адаптировать наши образцы", - сообщил Кочкин.

Он уточнил, что предприятия "Техмаша" производят достаточно широкую номенклатуру авиационных боеприпасов, в частности, авиабомбы массой от 2,5 кг до 50 кг. Кочкин также отметил, что ведутся работы по адаптации под БПЛА гранатометов производства "Базальт" (входит в "Техмаш).

По словам замглавы концерна, пока боеприпасы предприятий концерна "в полете на беспилотниках не испытывались".

05.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Техмаш НПК
Проекты
БПЛА
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