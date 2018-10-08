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08.10.2018
ТАСС

Сербия намерена закупить партию чеченских армейских вездеходов "Чаборз"

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Боевая машина спецназа "Чаборз М-6"
Боевая машина спецназа "Чаборз М-6".
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС, архив

Также в покупке техники заинтересованы Китай и Казахстан

ГРОЗНЫЙ, 5 октября. /ТАСС/. Сербия намерена закупить партию трехместных армейских вездеходов "Чаборз" М-3, разработанных в Российском университете спецназа в Гудермесе (Чеченская Республика). Об этом ТАСС сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку и куратор Российского университета спецназа Даниил Мартынов.

"В Сербию мы уже поставили одну машину, у нас с ними заключено соглашение, у них буквально на днях был большой показ, и министру обороны Сербии очень понравилась наша машина. Они сейчас формируют свое техническое задание, кое-что нужно поменять под их задачи. И далее на Сербию мы будем продолжать поставлять [вездеходы]", - сказал Мартынов.

Он отметил, что в покупке чеченских багги также заинтересованы Китай и Казахстан. "Боевая машина в полной комплектации М-3 (трехместная) стоит около 1,7 млн рублей, все зависит от технического задания. Это в разы дешевле, чем зарубежные аналоги", - уточнил собеседник агентства.

Легкие многоцелевые вездеходы способны перевозить экипаж из трех человек и груз до 250 килограммов в труднопроходимых районах и по бездорожью, в условиях степи, пустыни и в горах. Автомобили спроектированы российскими специалистами, на 95% сделаны из российских комплектующих и прошли испытания в самых тяжелых условиях. Объем серийного производства составляет 30 машин в месяц.

Российский университет спецназа строится за счет частных инвестиций на территории более 450 гектаров в городе Гудермес и представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, оснащенных с использованием новейших специальных информационно- технических решений. Университет будет охватывать такие направления, как огневая, тактико-специальная, воздушно- десантная, горная подготовка, а также подготовка телохранителей и военных журналистов. Практически все эти направления центра будут доступны туристам и жителям Чечни. Планируется, что объект заработает в полную мощность до конца 2019 года.

05.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Дания
Казахстан
Китай
Россия
Сербия
Компании
Чаборз
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