Медведев отметил роль судостроительного завода "Море" в укреплении обороноспособности РФ

Премьер-министр поздравил коллектив завода с 80-летием со дня основания предприятия

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов судостроительного завода "Море" (Феодосия, Крым) с 80-летием со дня основания предприятия. Поздравительная телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства.

"Основанное в 1938 году, ваше предприятие прошло большой путь от торпедно-пристрелочной станции Чёрного моря до крупного судостроительного завода, внесло серьёзный вклад в развитие отечественного судостроения, укрепление обороноспособности страны", - говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что за годы работы со стапелей завода сошло более 1 тыс. судов и кораблей, в том числе торпедные и патрульные катера, корабли и катера на воздушной подушке, пограничные КПК "Антарес" и противолодочные КПК "Сокол", десантные корабли амфибийного типа "Зубр", а также легендарные пассажирские суда на подводных крыльях - "Ракеты", "Восходы", "Кометы".

"Сегодня судостроительный завод "Море" - это уникальное производство и проектно-конструкторское бюро, где разрабатываются и строятся современные, качественные скоростные суда", - добавил премьер, отметив высокий профессионализм коллектива завода, его инженеров, конструкторов и рабочих, благодаря труду которых предприятие восстанавливается, проводит масштабную модернизацию, а также увеличивает свой технический и производственный потенциал.

В мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче ФГУП "Судостроительный завод "Море" госкорпорации "Ростех" в качестве имущественного взноса. В сентябре министерство промышленной политики Крыма сообщало, что до 2021 года планируется провести первый этап модернизации завода, ориентировочная стоимость работ оценивается в 1 млрд рублей.