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08.10.2018
ТАСС

Тактико-специальные международные учения "Поиск-2018" завершились в Казахстане

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Флаг ОДКБ. Архивное фото
Флаг ОДКБ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

В маневрах принимали участие подразделения вооруженных сил России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Совместные тактико-специальные учения с силами и средствами разведывательных служб и подразделений государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Поиск-2018" в пятницу завершились в Казахстане. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.

"На завершающем этапе учений были продемонстрированы практические действия разведывательных подразделений шести стран с боевой стрельбой в ночное время суток с участием авиации. Особенностью проведенного основного этапа явилось участие разновидовой группировки войск с применением разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов", - сказали в пресс-службе.

В военном округе добавили, что в ходе учений военнослужащие шести стран получили опыт в организации управления, взаимодействия и всестороннего обеспечения в ходе выполнения учебно-боевых задач в составе объединенной, разновидовой группировки войск ОДКБ.

"Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров высоко оценил организацию проведения учения, слаженность органов управления, умелого выполнения разведывательно-боевых, огневых и ударных задач, разведывательных подразделений", - уточнили в военном округе.

В учениях "Поиск-2018" принимали участие подразделения вооруженных сил стран ОДКБ: России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Всего в "Поиске-2018" было задействовано около трех тысяч военнослужащих и более 500 единиц техники, в том числе авиационной.

От российской стороны на учения были привлечены разведывательные подразделения, а также подразделения специального назначения Центрального военного округа - более 300 военнослужащих, два самолета-разведчика Су-24МР, беспилотные летательные аппараты "Орлан-10" и "Форпост".

05.10.2018
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принадлежат ТАСС
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