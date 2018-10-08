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08.10.2018
ТАСС

Путин заявил, что детально обсудил с Моди перспективы ВТС

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Владимир Путин и Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

По словам российского лидера, в этой сфере у стран сложились "по-настоящему тесные взаимовыгодные отношения"

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что детально обсудил на переговорах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди перспективы военно-технического сотрудничества. Об этом российский лидер сообщил по итогам переговоров.

"Детально обсудили перспективы военно-технического сотрудничества", - отметил Путин. По его словам, в этой сфере у стран сложились "по-настоящему тесные взаимовыгодные отношения, которые являются неотъемлемой частью российско-индийского стратегического партнерства".

Президент подчеркнул, что взаимодействие в сфере ВТС не ограничивается только поставками российских вооружений. В частности, налажена совместная разработка и производство современной продукции военного назначения, поддерживаются регулярные контакты по линии министерств обороны и генеральных штабов, ведется работа по повышению боеготовности вооруженных сил. К примеру, индийские военные участвуют в учениях "Мирная миссия", Армейских играх, танковом биатлоне.

05.10.2018
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принадлежат ТАСС
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Индия
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
АРМИ-20XX
Военные учения
Танковый биатлон
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