Путин заявил, что детально обсудил с Моди перспективы ВТС

По словам российского лидера, в этой сфере у стран сложились "по-настоящему тесные взаимовыгодные отношения"

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что детально обсудил на переговорах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди перспективы военно-технического сотрудничества. Об этом российский лидер сообщил по итогам переговоров.

"Детально обсудили перспективы военно-технического сотрудничества", - отметил Путин. По его словам, в этой сфере у стран сложились "по-настоящему тесные взаимовыгодные отношения, которые являются неотъемлемой частью российско-индийского стратегического партнерства".

Президент подчеркнул, что взаимодействие в сфере ВТС не ограничивается только поставками российских вооружений. В частности, налажена совместная разработка и производство современной продукции военного назначения, поддерживаются регулярные контакты по линии министерств обороны и генеральных штабов, ведется работа по повышению боеготовности вооруженных сил. К примеру, индийские военные участвуют в учениях "Мирная миссия", Армейских играх, танковом биатлоне.