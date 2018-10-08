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08.10.2018
ТАСС

Шойгу призвал создать филиал Нахимовского училища в Калининградской области

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Кадеты
Кадеты в Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища.
Источник: © РИА Новости / Екатерина Ильяшенко

Министр обороны России попросил определить место дислокации филиала учебного заведения на Балтийском флоте

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Филиал Нахимовского училища планируется создать в Калининградской области, сообщил в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу.

Обращаясь в ходе селекторного совещания к командующему Балтийским флотом и руководству области, министр напомнил, что "у нас это единственный флот, на котором нет Нахимовского училища". Шойгу попросил определить "место дислокации филиала Нахимовского училища", подчеркнув, что "это одна из важнейших точек, где должно быть образовательное учреждение нашего флота и Министерства обороны".

По его словам, Минобороны завершило создание сети Нахимовских училищ по всей стране, начиная от Тихоокеанского флота, Черного моря и Мурманска на Северном флоте. "Теперь нам надо рассмотреть возможность найти достойное, приличное место для того, чтобы можно было там [в Калининградской области] разместить Нахимовское училище", - добавил министр.

Кроме того, на встрече с министром губернаторы Брянской и Архангельской областей заявили о намерении создать региональные парки "Патриот".

05.10.2018
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