Песков: соглашение по поставкам Индии фрегатов не подписано

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что переговоры будут продолжены

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 октября. /ТАСС/. Россия и Индия не подписали соглашение по поставкам индийским ВМС четырех российских фрегатов проекта 11356, переговоры будут продолжены. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, работа будет продолжаться", - сказал он, отвечая на вопрос, было ли подписано соответствующее соглашение на полях визита российского лидера Владимира Путина в Индию.

Ранее индийские СМИ сообщали, что правительство Индии намерено подписать соглашение о приобретении у России четырех фрегатов проекта 11356 для ВМС страны. Они предназначены для нанесения ударов по надводным кораблям и подводным лодкам противника как в ближней, так и в океанской зонах, борьбы с воздушными целями как самостоятельно, так и в составе корабельной группы.