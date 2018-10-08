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08.10.2018
ТАСС

Песков: соглашение по поставкам Индии фрегатов не подписано

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Фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров"
Фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.
Источник: РИА Новости/Алексей Даничев

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что переговоры будут продолжены

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 октября. /ТАСС/. Россия и Индия не подписали соглашение по поставкам индийским ВМС четырех российских фрегатов проекта 11356, переговоры будут продолжены. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, работа будет продолжаться", - сказал он, отвечая на вопрос, было ли подписано соответствующее соглашение на полях визита российского лидера Владимира Путина в Индию.

Ранее индийские СМИ сообщали, что правительство Индии намерено подписать соглашение о приобретении у России четырех фрегатов проекта 11356 для ВМС страны. Они предназначены для нанесения ударов по надводным кораблям и подводным лодкам противника как в ближней, так и в океанской зонах, борьбы с воздушными целями как самостоятельно, так и в составе корабельной группы.

05.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
1135 Буревестник
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