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08.10.2018
ТАСС

Кабмин распорядился создать в РФ пять военно-патриотических парков "Патриот"

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Парк "Патриот"
Парк "Патриот".
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Целями парков станет воспитание патриотизма, а также формирование мотивации у молодежи к прохождению военной службы и позитивного к этому отношения общества

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать в стране пять военно-патриотических парков "Патриот". Они будут располагаться в Санкт-Петербурге и Кронштадте, Верхней Пышме (Свердловская область), Севастополе, в поселке Кильдинстрой (Мурманская область) и на острове Русский (Приморский край), следует из распоряжения, опубликованного в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Как указывается в документе, целями парков станут "воспитание патриотизма и гражданственности, гордости за Российскую Федерацию и ее Вооруженные силы, формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодежи к прохождению военной службы по контракту и призыву, осуществление просветительской, научно-исследовательской, образовательной и музейной деятельности на основе предметов и коллекций образцов вооружения".

Все парки будут относиться к ведению Минобороны России.

05.10.2018
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принадлежат ТАСС
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Минoбороны РФ
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Проекты
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