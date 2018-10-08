Россия и Мадагаскар подписали соглашение о военном сотрудничестве

Замначальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский посетил воинские части республики, где ознакомился с их организационно-штатной структурой, техникой и вооружением

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Россия и Мадагаскар подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что республику с визитом посетил замначальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский. Генерал был принят премьер-министром республики Кристианом Нтсаи.

"По итогам встречи стороны подписали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Мадагаскар о военном сотрудничестве", - сообщили в Минобороны.

Бурдинский и Нтсаи обсудили вопросы региональной безопасности и направления развития сотрудничества между вооруженными силами двух государств.

Замначальника Генштаба ВС РФ посетил воинские части Мадагаскара, ознакомился с их организационно-штатной структурой, техникой и вооружением.