"Триумф" Индии. Что даст стране покупка российской системы С-400

ТАСС — о перспективах и возможностях, которые принесут Индии одна из самых совершенных зенитных ракетных систем противовоздушной обороны

Одним из важнейших документов, подписанных в ходе официального визита президента России Владимира Путина в Индию, стал контракт на поставку зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф". Сообщалось, что сумма сделки превысила $5 млрд. По поводу продажи помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что "в результате Индия получит современный комплекс ПВО, который превосходит по своим характеристикам аналогичные комплексы других стран".

Военно-техническая сфера — одна из главных составляющих сотрудничества России и Индии, причем между странами налажены и совместная разработка, и производство современной продукции военного назначения. "Здесь связи носят давнишний, традиционный характер", — подчеркивает помощник президента. Военно-техническое сотрудничество (ВТС) между СССР и Индией начало активно развиваться в 1960-е годы. В настоящее время взаимодействие проходит на основе Программы ВТС на 2011–2020 годы.

По мнению военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, покупка С-400 для Индии — "это новая страница в военно-техническом сотрудничестве с Россией и приобщение к самым современным военным технологиям в защите неба собственной страны".

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В обход США

О намерении приобрести ЗРС С-400 Индия сообщила еще в октябре 2015 года. В октябре 2016-го Москва и Нью-Дели подписали межправительственное соглашение по закупке данных систем. 2 июля этого года Совет по оборонным закупкам страны одобрил соглашение о приобретении российской системы ПВО. Такое решение вызвало серьезное недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у России оружие и военную технику.

Накануне визита Путина в Дели, 4 октября, представитель Госдепартамента США вновь предупредил, что эта оружейная сделка может привести к санкциям Вашингтона. "Мы призываем всех наших союзников и партнеров воздержаться от сделок с Россией, которые могут попасть под санкции по закону CAATSA", — сказал индийскому информагентству PTI американский чиновник.

Однако Дели рассчитывает, что Вашингтон сделает для нее исключение, поскольку не захочет потерять индийский оборонный рынок.

Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400 "Триумф" © Михаил Джапаридзе/ТАСС

"Покупка С-400 — это, знаете, такой показанный на расстоянии жест американской стороне о том, что Америка ведет себя на политическом поле довольно безобразно. Регулярно нарушает международные договоренности", — заявил ТАСС руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Вот, к примеру, торговая война с Китаем, а завтра такая же торговая война наступит с Индией. Все прекрасно понимают, что эта гегемонская позиция США на планете постепенно отталкивает от нее те государства, которые, собственно, в свое время были в ее оси. Потому что Индия, в отличие от Китая, всегда была довольно лояльна и к Великобритании, и к США Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа

Поэтому в этом плане, считает военный эксперт, "обвинить их в какой-то личной аффилированности России было бы немного не правильно". "Покупка "Триумфа" — это действительно независимый выбор индийского руководства. И с геополитической, и с военной точки зрения это, наверное, самый правильный выбор. И самое выгодное вложение $5 млрд в свою оборону", — подчеркивает Михайлов.

У них есть выбор между покупкой систем у США и РФ. В данном случае этот выбор свидетельствует о высоком качестве и признании наших систем ПВО на оружейных рынках мира. И то, что индийцы доверили нашей технике свою национальную безопасность, это опять же свидетельствует о повышенном доверии на уровне политиков Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа

"Но опять же эти контакты между Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди — только за последние несколько месяцев они два раза встречались на международных площадках, обсуждали это. Мы видим, наверное, лучшие взаимоотношения между РФ и Индией начиная с советских времен", — отмечает руководитель Бюро военно-политического анализа.

ЗРС С-400 "Триумф" © Сергей Мальгавко/ТАСС

"Мы не вытесняем с этого рынка США, наоборот, они пытаются втиснуться в этот рынок, пытаясь вытеснить нас. Но Индия проявляет характер. Она покупает вооружение у разных стран, не поддается диктату Вашингтона и старается добиться, чтобы купленное у кого-то вооружение и боевая техника потом по лицензии производились в Индии. Получается это только с Россией. И в Дели это ценят", — говорит военный обозреватель Виктор Литовкин. Он также не исключает того факта, что в будущем какие-то элементы С-400 тоже будут делать в Индии — например, шасси для различных элементов ЗРС.

С другой стороны, говорит Михайлов, продажа "Триумфа" — "это еще одно дополнительное укрепление Азиатско-Тихоокеанской оси, на которую все больше выходит Россия, взаимодействуя со странами ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), Индостана и Океании".

Мы все больше идем на Дальний Восток и в Азию. Все больше мы заключаем наиболее большие оборонные контракты с Китаем, Индией — со странами с крупнейшей экономикой на территории нашего континента Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа

"Ключи от неба"

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI), в 2000–2014 годах Индия являлась крупнейшим импортером вооружений в мире. Доля советского (российского) оружия составляла около 75% всех индийских вооружений. В 2015 году, по данным СМИ, Россия поставила в Индию оружия и военной техники на сумму не менее $4 млрд. В 2016-м были подписаны контракты на сумму около $2 млрд. Общий портфель индийских заказов Рособоронэкспорта, по данным на 2017 год, превысил $4 млрд.

Военные эксперты сходятся во мнении, что Россия для Индии — это ключевой поставщик оборонной продукции. "И если раньше (в 2000-е годы) мы говорили о поставках сухопутной техники (танков Т-90С), совместном создании крылатой ракеты (BrahMos), то сейчас мы говорим и наконец-то приходим к тому, что Индия становится одним из основных покупателей современной системы ПВО С-400", — подчеркивает Михайлов. Он уточняет, что пока на планете три государства, которые "могут этим похвастаться", — Китай, Турция и теперь Индия.

"Все-таки они покупают наши системы, которые действительно не имеют аналогов, и тем более С-400 не будет иметь аналогов на ближайшее десятилетие на их территории. Их ОПК пока не достигает нашего и близко", — утверждает эксперт Бюро военно-политического анализа, выражая огромную благодарность разработчикам и конструкторам концерна ВКО "Алмаз-Антей" за создание таких высокотехнологичных машин дальнего действия, как С-400.

Пусковые установки С-400 на заводе Концерна ВКО "Алмаз-Антей" © Михаил Метцель/ТАСС

При этом эксперт обращает внимание на то, что наша страна продает Индии не систему С-300, а именно С-400 — "самую последнюю модель, которая сейчас активно используется в российских Вооруженных силах и которой мы прикрываем свои рубежи, защищая национальные интересы". Также "Триумфом" Россия прикрывает свои военные базы на территории Сирии.

Мы передаем Сирии системы разработок 1970–80-х годов, а С-400 все-таки "встала на крыло" в 2000-х годах и с 2007-го поступает в наши войска. То есть здесь очевидно, что это знак геополитического доверия Индии — передача дальнобойных систем такого уровня Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа

Приобретение российских ЗРС для Индии — это укрепление своих рубежей, потому что со стороны Пакистана "присутствует военная угроза". "Там, где соприкосновение севера Индии и юга Китая, тоже куча проблемных моментов, в том числе и передел рынка рабочей силы", — отмечает Михайлов.

Конечно, тут в любом случае будет и негативная реакция Пакистана. "Они не советуют "вбивать клинья" между двумя странами. Потому что, по сути, мы одну из сторон этого политического конфликта усиливаем нашими системами. Но при этом, если учесть войну в Афганистане и постоянное присутствие там американских войск, оно не может не беспокоить Индию. И единственные системы, которые могут справиться с натовской авиацией и крылатыми ракетами, — это только наши С-400", — заключает Михайлов.

Покупка С-400 закроет от воздушно-космического нападения наиболее важные промышленно-развитые районы страны. Те, кто не собирается нападать на Индию, могут не беспокоиться — С-400 сугубо оборонительное оружие Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС

"Потребность в таких комплексах, как С-400 "Триумф", очень большая, — говорит Литовкин. — Агрессивность США и его сателлитов растет. Единственная возможность защитить свое небо от них — это российские системы ПВО, самые эффективные и надежные в мире. У США таких нет, хотя они и навязывают своим союзникам Patriot PAC-3, который заметно проигрывает не только С-400, но и предыдущей системе С-300".

В свою очередь, Михайлов отмечает: "Мы знаем, что в Афганистане вовсю идут боевые действия с участием контингентов НАТО, а это государство отделяет от Индии только Пакистан". "Авиационный удар можно нанести, а уж ракетный тем более, — считает эксперт. — Поэтому усиление именно в этом направлении, откуда идет максимальный уровень угрозы. А я думаю, они будут усиливать северную, северо-западную и северо-восточную границу полуострова Индостан".

Роман Азанов