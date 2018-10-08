Источник: Ил-112 прошел успешные частотные испытания в ЦАГИ

Первый летный опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01) в цеху окончательной сборки ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное Общество" (ВАСО), март 2018 года.

Первый полет нового военно-транспортного самолета может быть выполнен до конца года

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Опытный образец нового военно-транспортного самолета Ил-112В, создаваемого на замену Ан-24 и Ан-26, успешно прошел частотные испытания в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) имени Н. Е. Жуковского. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В сентябре завершились успешные частотные испытания Ил-112В в ЦАГИ", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, способный перевозить максимальный груз в 5 тонн, предназначен для транспортировки солдат, военной техники, различных видов вооружений и других грузов. Машина создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24. К выпуску планируется в двух модификациях: для гражданской авиации (Ил-112Т) и военно-транспортной авиации (Ил-112В). Ранее сообщалось, что военные намерены заказать 62 машины.

Ожидается, что первый полет нового самолета будет выполнен до конца этого года.