Ил-112В совершит первый полет в октябре-ноябре этого года

Первый летный опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01) в цеху окончательной сборки ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное Общество" (ВАСО). На заднем плане виден опытный образец для статических испытаний 01-02. Воронеж, январь 2018 года.

Первый опытный летный образец Ил-112В завершил комплекс наземных частотных испытаний, подтвердил директор программы легкого военно-транспортного самолета Ил-112В компании "Ильюшин" Александр Быков

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. После завершения успешных частотных испытаний первый образец Ил-112В передадут на летную станцию Воронежского авиазавода (ВАСО) для подготовки к первому полету. Самолет должен подняться в воздух в октябре-ноябре 2018 года, об этом сообщил в пятницу ТАСС директор программы легкого военно-транспортного самолета Ил-112В компании "Ильюшин" Александр Быков.

"Первый полет Ил-112В намечен в Воронеже на осень текущего года", - сказал Быков.

Он подтвердил, что первый опытный летный образец Ил-112В завершил комплекс наземных частотных испытаний в Центральном аэрогидродинамического институте (ЦАГИ) имени Н. Е. Жуковского.

"Полученные материалы будут использованы при проведении методического совета экспериментальной авиации, который должен дать положительное заключение на первый полет самолета", - уточнил Быков. Он рассказал, что далее самолет передадут "для проведения аэродромных отработок на летно-испытательной станции ВАСО и выполнение первого полета".

Специалист уточнил, что в ЦАГИ были проведены наземные частотные испытания планера, автоматического и ручного управления, опор шасси.

Как сообщил ранее ТАСС источник в ОПК, частотные испытания Ил-112В завершились в ЦАГИ в сентябре.

Об Ил-112

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, способный перевозить максимальный груз в 5 т, предназначен для транспортировки солдат, военной техники, различных видов вооружений и других грузов. Машина создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24. К выпуску планируется в двух модификациях: для гражданской авиации (Ил-112Т) и военно-транспортной авиации (Ил-112В). Ранее сообщалось, что военные намерены заказать 62 машины.