США напомнили странам о каре за российские С-400

США напомнили своим союзникам об угрозе санкций в рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA). Об этом сообщил ТАСС представитель Совета национальной безопасности Белого дома на фоне покупки Индией российских зенитных ракетных комплексов С-400.

По его словам, Вашингтон призывает партнеров отказаться от транзакций, которые могут попасть под действие CAATSA. Он добавил, что С-400 "входят в центральную область применения раздела 231 закона" — новые или качественные обновления оборонных возможностей.

"Недавнее решение ввести санкции против китайской государственной структуры за покупку С-400 демонстрирует серьезность наших намерений по данному вопросу", — подчеркнули в Совете.

5 октября президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали контракт на поставку российских зенитных ракетных комплексов С-400 для Нью-Дели. Ранее сообщалось, что системы "Триумф" (наименование экспортной версии) должны прибыть в Индию в течение пяти лет. Указывалось, что страна закупит ЗРК на 5,43 миллиарда долларов.

С-400 — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Принята на вооружение в России в 2007 году.