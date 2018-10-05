Санкции в "Сухом" остатке

Российские Су-35 столкнулись с американскими препятствиями в Индонезии

Как стало известно “Ъ”, ограничительные меры, которые США готовы ввести в рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA), сказались на сроках поставок Индонезии российских истребителей Су-35. В Джакарте ожидали поступления первой из 11 машин уже в октябре, но США так и не дали Индонезии гарантий не применять ограничительные меры. Есть сложности и у российской стороны: при реализации договора планировалось задействовать кредитную схему, средства под которую выделил бы один из коммерческих банков. Но это чревато для него тяжелыми последствиями, поскольку в США расценят этот кредит как сотрудничество с "Рособоронэкспортом" и введут против банка санкции.

О сложностях, возникших с реализацией индонезийского контракта, “Ъ” рассказали два топ-менеджера предприятий оборонной промышленности и подтвердил источник, близкий к аппарату правительства. По их словам, договор на поставку 11 истребителей Су-35 сохранил свою юридическую силу, но его реализация будет отсрочена. Это связано с санкциями CAATSA, которые могут быть наложены за сотрудничество с "Рособоронэкспортом" как на Индонезию, так и на контрагентов спецэкспортера российских вооружений. "Ситуация неприятная, но никак не критичная. Мы в постоянном контакте с нашими индонезийскими партнерами, ищем пути выхода из ситуации",— добавил один из собеседников “Ъ”. В "Рособоронэкспорте" и Федеральной службе по ВТС от официальных комментариев воздержались.

Индонезия подписала контракт на эскадрилью Су-35 в феврале, став вторым иностранным заказчиком истребителя данного типа (первое экспортное соглашение на 24 машины общей стоимостью свыше $2 млрд было подписано в ноябре 2015 года с Китаем). Переговоры с Джакартой с разной степенью интенсивности шли три года: в 2015-м индонезийские военные прямо заявили о наличии прямого указания президента страны Джоко Видодо закупить Су-35 для замены устаревших американских истребителей F-5 Tiger, прослуживших уже более 40 лет и фактических полностью исчерпавших свой ресурс. В первую очередь Минобороны Индонезии планировало заменить машины, состоящие на вооружении 14-й эскадрильи ВВС страны на военно-воздушной базе Iswahyudi (Мадиун, Ява). Местные СМИ уточняли, что закупаемые Су-35 войдут в состав 11-й эскадрильи 5-го авиационного крыла ВВС Индонезии (военно-воздушная база Sultan Hasanuddin в Макасаре, Сулавеси), а находящиеся там Су-27СКМ и Су-30МК2 сведут в 14-ю эскадрилью.

Однако такие планы не нашли понимания у ряда других стран, прежде всего — США. На Джакарту оказывалось серьезное давление: рабочий визит в Индонезию делегации из России для обсуждения вопросов по данному контракту совпал с визитом туда же министра обороны США Джеймса Мэттиса. Как сообщал ранее “Ъ”, он пригрозил прекратить поставки запчастей к состоящим на вооружении американским самолетам в случае подписания контракта с "Рособоронэкспортом", но в случае отказа от этой идеи пообещал организовать поставки истребителей F-16. Так или иначе, но контракт на Су-35 был подписан: он оценивается в $1,154 млрд, из которых примерно половина (около $570 млн) приходится на встречные поставки продукции невоенного назначения (каучук, пальмовое масло и т. д.). Планировалось, что поставка заказчику самолетов Су-35 должна быть завершена в течение двух лет с момента подписания контракта в два этапа (восемь и три самолета соответственно). При этом посол Индонезии в РФ Вахид Суприяди заявлял, что первый самолет ВВС страны хотели бы получить уже к октябрю.

Однако этого не произошло. По словам источника “Ъ” в сфере ВТС, несмотря на то что решение о закупке Су-35 было принято задолго до CAATSA, власти США до сих пор не сформулировали четкую позицию по Индонезии. Ряд СМИ сообщали, что господин Мэттис пытается убедить Конгресс смягчить санкции в отношении некоторых стран, "у которых исторически сложились отношения с Россией, однако теперь они тяготеют к США с перспективой закупки американских оборонных систем". В этом случае речь шла об Индонезии, Индии и Вьетнаме. Но каких-либо твердых гарантий от США ни одна из этих стран не получила, убежден собеседник “Ъ” в сфере ВТС. Ранее, отметим, газета "Ведомости" сообщала, что санкции CAATSA распространяются на контрагентов "Рособоронэкспорта", поэтому платежи со стороны Индии по большинству оружейных контрактов с Россией не поступают с апреля 2018 года.

По сведениям “Ъ”, ограничительные меры создают сложности с выдачей кредита, который планировалось задействовать при реализации российско-индонезийского контракта.

Часть суммы должна была быть покрыта российским коммерческим кредитом: по словам источников “Ъ”, эти средства мог предоставить крупный банк — например, ВТБ (там, правда, утверждают, что организация в этом проекте не участвует). Но желающих подпасть под вторичные санкции США за сотрудничество с "Рособоронэкспортом" среди коммерческих организаций нет, это рискованно для их других проектов, говорит собеседник “Ъ” в отрасли. Как подтвердил в четверг один из топ-менеджеров ОПК, контракт вступит в силу после согласования всех кредитно-финансовых вопросов: "Но это требует времени и тишины".

Иван Сафронов, Александра Джорджевич