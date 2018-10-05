"Пит-стоп" британского авианосца

Британский авианосец не имеет ядерного реактора, а потому требует регулярных дозаправок. Вчера, 3 октября, на официальном YouTube-канале Королевского флота Великобритании было опубликовано видео, на котором показан процесс перекачки топлива с корабля снабжения на HMS Queen Elizabeth.

На видео Даррен Хьюстон, капитан авианосца HMS Queen Elizabeth, рассказал, как проходит процесс дозаправки на ходу, а его речь дополнили кадры этого процесса. Кроме того, с корабля снабжения на флагман британского флота было передано топливо для авиакрыла, а также осуществлена переброска твёрдых грузов с помощью вертолёта.

Дозаправка авианосца HMS Queen Elizabeth в море

HMS Queen Elizabeth — головной корабль серии из двух новейших британских авианосцев. Авиакрыло "королевы" будет состоять из истребителей-бомбардировщиков F-35B Lightning II и вертолётов Merlin (до 40 машин с возможностью расширения авиакрыла до 70 единиц), кроме того, авианосец сможет нести ударные и тяжёлые военно-транспортные вертолёты, а также конвертопланы V-22 Osprey. Базовое авиакрыло будет насчитывать 12 F-35B, экипаж — менее 700 человек (плюс 300 человек из состава авиакрыла), при полной боеготовности корабль сможет вмещать до 1600 человек.