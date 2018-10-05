BAE Systems прорекламировала Black Night

Танк Challenger 2 может оставаться на вооружении британской армии до 2035 года, но для этого он должен пройти модернизацию. Компания BAE Systems разработала улучшенную версию "Челленджера", назвав его "Тёмной ночью" (Black Night).

Своё название модернизированная версия Challenger 2 получила за расширенные возможности ночного боя. По словам разработчиков, специальный набор датчиков и тепловизионных прицелов позволяет экипажу вести бой так же эффективно, как и днём.

Промо-ролик пакета модернизации Black Night

Кроме того, модификация Black Night, разработанная в рамках программы Challenger 2 LEP, оснащена системой активной защиты, автоматизированной системой распознавания целей и рядом других улучшений.

Танк Challenger 2 был разработан в 80-е годы компанией Vickers Defence Systems, позже ставшей частью BAE Systems. В 1994 году началось его производство, а в 1998 году новые танки официально поступили на вооружение британской армии. Масса Challenger 2 составляет 62,5 т, длина корпуса — 8,3 м, ширина — 3,5 м, высота — 2,5 м, экипаж — 4 человека. Танк оснащён нарезным 120-мм орудием L30E4 и двумя пулемётами калибра 7,62 мм.