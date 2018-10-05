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05.10.2018
Warspot

Таиланд вооружился "Оплотами"

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Танк БМ "Оплот-Т" армии Таиланда
Полученный с Украины танк БМ "Оплот-Т" армии Таиланда.
Источник: Koa Cavalry / www.facebook.com

Армия Таиланда приняла на вооружение последнюю шестёрку украинских танков. Вчера, 2 октября, портал ukrmilitary.com сообщил о том, что 2-я кавалерийская бригада 2-й пехотной дивизии таиландской армии завершила приёмочные испытания танков "Оплот".

На видео, опубликованном YouTube-каналом Battlefield Defense, показаны испытания танков "Оплот-Т" (в Таиланде их называют Oplot-M), проходившие в середине сентября. Военные провели ходовые и огневые тесты, по итогам которых приняли боевые машины на вооружение.

Испытания танков "Оплот-Т"

Танк "Оплот" разработан Харьковским конструкторским бюро машиностроения и производится с 2009 года. "Оплот" является глубоко модернизированной версией танка Т-84У "Оплот". Полная масса машины составляет 51 т, экипаж — 3 человека, орудие — 125 мм гладкоствольная пушка КБА-З с возможностью пуска управляемых ракет. "Оплот-Т" — модификация танка под требования Таиланда, куда Украина в рамках контракта поставила 49 этих машин.

04.10.2018
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Таиланд
Украина
Продукция
Т-84 Оплот
Компании
КБМ
ХКБМ Морозова
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