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05.10.2018
Российская газета

Американский бомбардировщик B-52 взяли на прицел в небе над Сирией

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Американский бомбардировщик B-52
Американский бомбардировщик B-52.
Источник: rg.ru

В интернете появилось фото тяжелого американского стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress, который, как утверждается, был пойман в прицел в небе над Сирией.

Как пишет Defence Blog, фото опубликовали в Instagram. При этом отмечается, что никакой дополнительной информации о том, кем, когда именно и над какой частью Сирии был сделан снимок, пока нет.

Ранее сообщалось, что бомбардировщики B-52 и более чем 400 пилотов базировались на Ближнем Востоке. Но в апреле 2018 прозвучало заявление о том, что, что последние эскадрильи В-52 вернулись на базу ВВС США в Северной Дакоте.

B-52 является дозвуковым бомбардировщиком дальнего радиуса действия. Он может летать на высоте до 15 километров и нести разные виды вооружения, включая ядерное.

Напомним, ранее уже сообщалось, что американский "стелс"-истребитель F-22 также попал в прицел Cу-35C в сирийском небе. Самолет удалось поймать в инфракрасном спектре благодаря системе управления огнем. Как и в случае с B-52, официального подтверждения подлинности этих снимков нет.


Руслан Мельников

04.10.2018
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принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
B-52
F-22
Проекты
ИТ
Ядерный щит
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