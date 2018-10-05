Американский бомбардировщик B-52 взяли на прицел в небе над Сирией

В интернете появилось фото тяжелого американского стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress, который, как утверждается, был пойман в прицел в небе над Сирией.

Russian military releases photo showing B-52 bomber flying above Syriahttps://t.co/pP76BYBb7f pic.twitter.com/2TdXG0XmuT — Defence blog (@Defence_blog) 4 РѕРєС‚СЏР±СЂСЏ 2018 Рі.

Как пишет Defence Blog, фото опубликовали в Instagram. При этом отмечается, что никакой дополнительной информации о том, кем, когда именно и над какой частью Сирии был сделан снимок, пока нет.

Ранее сообщалось, что бомбардировщики B-52 и более чем 400 пилотов базировались на Ближнем Востоке. Но в апреле 2018 прозвучало заявление о том, что, что последние эскадрильи В-52 вернулись на базу ВВС США в Северной Дакоте.

B-52 является дозвуковым бомбардировщиком дальнего радиуса действия. Он может летать на высоте до 15 километров и нести разные виды вооружения, включая ядерное.

Напомним, ранее уже сообщалось, что американский "стелс"-истребитель F-22 также попал в прицел Cу-35C в сирийском небе. Самолет удалось поймать в инфракрасном спектре благодаря системе управления огнем. Как и в случае с B-52, официального подтверждения подлинности этих снимков нет.

Руслан Мельников