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05.10.2018
Российская газета

Командующий ВМС США в Европе похвалил российские подлодки

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ПЛ ВМС РФ
ПЛ ВМС РФ.
Источник: rg.ru

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго назвал российские подлодки одними из лучших в мире. Об этом сообщает сайт Военно-морского института США (United States Naval Institute).

"Я думаю, что российские подлодки - одни из самых тихих и смертоносных в мире …" - заявил адмирал, не забыв отметить, что, по его мнению, самыми лучшими субмаринами все же располагают именно ВМС США. Также в своем подкасте "На горизонте" Фогго напомнил про российские ракеты "Калибр", которые способны достигать "большинство европейских столиц".

Российские подлодки находятся в Атлантике и прощупывают оборону стран НАТО, уверен командующий ВМС США в Европе и Африке. По его словам, Россия хочет получить преимущество в будущих конфликтах. Фогго отметил свою обеспокоенность действиями РФ.

"Россия обновила свои возможности в Северной Атлантике и Арктике, где ее не было со времен холодной войны", - сказал он. Адмирал привел в пример восстановление российских военных баз за Полярным кругом. Фогго призвал обратить особое внимание на способность РФ проецировать силу в указанных регионах.

Напомним, что адмирал Джеймс Фогго и раньше высоко оценивал российский подводный флот. По его словам, возросшая эффективность ВМФ России стала результатом больших финансовых вложений.


Илья Максимов

04.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
США
Проекты
NATO
Арктика
Калибр КР
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