Чума у границы

Военный эксперт Антон Лавров — о назначении бактериологической лаборатории, построенной американцами в окрестностях Тбилиси

Минобороны проверило информацию о разработке в окрестностях Тбилиси биологического оружия, представленную ранее экс-министром безопасности Грузии Игорем Гиоргадзе. В четверг начальник войск РХБЗ МО РФ генерал-майор Игорь Кириллов заявил, что в целом эти данные подтвердились, и представил убедительные доказательства.

Соглашение с США о создании в Грузии современного Центра по исследованию общественного здоровья было достигнуто еще в 2004 году, вскоре после прихода к власти Михаила Саакашвили. Строительство и оснащение лабораторий заняло длительное время, и на полную мощность центр заработал только в 2013-м. Но и до того там начали проводить исследования бактерий и вирусов, включая наиболее опасные.

Финансирование со стороны Соединенных Штатов в размере $350 млн позволило создать действительно первоклассное учреждение, способное работать с болезнетворными вирусами и бактериями, в частности с их ДНК. Имеется в нем и обширное хранилище для образцов вредных патогенов.

Нет сомнений, что центр действительно выполняет свои заявленные функции и занимается в основном гражданскими исследованиями. Но есть у него и второе дно. Если в других странах аналогичные центры в основном организуются при содействии министерства здравоохранения США, то в тбилисском мы видим необычно значительное присутствие Пентагона.

И грузинские, и американские официальные лица неоднократно заявляли об исключительно мирном и гражданском характере этого центра, выполняющего общественно важную функцию по контролю за заболеваниями. Но в то же время уже не секрет, что в нем на постоянной основе размещено грузинское отделение Директората медицинских исследований армии США (U.S. Army Medical Research Directorate — Georgia USAMRD-G). Именно этим объясняется такая большая численность центра — 200 человек.

Согласно данным, приведенным Игорем Гиоргадзе, два этажа нового восьмиэтажного здания центра полностью отведены этому подразделению армии США. Как и отдельные зоны для работы с пациентами, зараженными возбудителями особо опасных инфекций. Оплачивают охрану всего объекта, а значит, и контролируют ее также США. Пользуясь дипломатическими каналами, они имеют возможность беспрепятственно ввозить и вывозить различные биоматериалы, включая опасные. Ясно, что из соображений секретности грузинские специалисты ограничены в перемещениях по центру и не имеют доступа к этим американским помещениям и документам. Но не слишком понятно, зачем в якобы совершенно гражданской лаборатории выделяют особые закрытые зоны для военных лабораторий далекой заокеанской страны.

Подтверждением наличия военных программ в нем служит и объявленный в 2016 году министерством обороны США конкурс на поиск американского подрядчика, который будет, базируясь в этом тбилисском центре, вести "исследования потенциальных рисков для здоровья военного персонала в Кавказском регионе" в интересах США. Уже одно это показывает, что в центре проводились исследования, напрямую относящиеся к военной сфере. Об этом грузинской общественности рассказывать не любят.

Практика обращения с опасными патогенами у армейских лабораторий США небезупречна. Всё еще жива память о выявленном в 2015 году случае, когда одна из них разослала по ошибке 575 посылок с живым вирусом сибирской язвы в правительственные и частные лаборатории США. Попали они и в семь зарубежных стран. По данным The New York Times, на сентябрь этого года министерство обороны США всё еще не навело порядок с процедурами биологической безопасности в лабораториях даже на своей территории.

Степень закрытости объекта гарантирует, что даже грузинское руководство не имеет полной картины о происходящем на территории страны и реальном уровне безопасности исследований в армейских лабораториях армии США. Тем более не сообщают грузинским властям и полного перечня ведущихся там программ.

Обстановка секретности и проведение военных исследований на гражданском объекте неизбежно вызывает подозрения в добрых намерениях. Совершенно несложно представить реакцию США в подобной ситуации. Вряд ли бы им понравилось, если бы Министерство обороны России открыло где-нибудь в Мексике неподалеку от Лос-Анджелеса даже самую мирную лабораторию по изучению оспы, чумы и холеры и исследовало бы там риски для здоровья своих военных в этом регионе.

Ведущиеся в тбилисском центре работы уже не первый год вызывают обеспокоенность России. Но теперь выдвинутые бывшим министром Грузии обвинения, наконец-то подкрепленные документами, выглядят достаточно серьезно, чтобы по крайней мере инициировать проверку содержащихся в них сведений. Правда, Америка, которая выходит из одного международного договора за другим, совершенно точно не даст проверить свои военные объекты ни уполномоченным структурам ООН по контролю за биологическим оружием, ни независимой комиссии. В то же время сами США не стесняются наносить удары по подобным подозрительным химическим и биологическим объектам даже далеко от своих границ.

При нынешнем состоянии российско-американских отношений не приходится ожидать какого-либо конструктивного разрешения этого спора. Скорее всего, американская лаборатория продолжит оставаться еще одной точкой напряжения, созданной США у российских границ.

Военный эксперт Антон Лавров

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