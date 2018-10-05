Снарядили: зачем беспилотник поместили в ракету

В России испытывают дрон, доставляемый к цели реактивным снарядом

В стране идут испытания беспилотного летательного аппарата, запускаемого в воздух с помощью снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО). В чем смысл этого оригинального метода доставки и кому он мог понадобиться, разбирались "Известия".

Молодая была не молода

В рамках работ по военно-техническому сотрудничеству в России создаются особые разведывательные беспилотные аппараты, доставляемые к цели с помощью тяжелых реактивных снарядов. Об этом заявил заместитель генерального директора концерна "Техмаш" Александр Кочкин.

"Разработка ведется, работу выполняет НПО "Сплав" совместно с инозаказчиком по его техническому заданию. Уже приступили к летным испытаниям опытных образцов этого БПЛА", — сообщил Кочкин.

Как ранее, в марте 2018 года, сообщало агентство ТАСС, проект такого аппарата пока не заинтересовал российское Минобороны, но интерес к нему проявлял Китай.

Реактивная система залпового огня "Смерч" Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

О том, что такой аппарат спроектирован, сообщил еще в феврале 2017 года Николай Макаровец, генеральный конструктор НПО "Сплав" (головная фирма-разработчик систем РСЗО, сейчас включена в состав "Техмаша").

"Идея беспилотника, зашитого в боевую часть ракеты "Смерча", уже не молодая. Технологически за свой счет мы уже провели такие работы, мы это не скрываем. Надеемся, что в ближайшее время у нас появятся заказчики", — сказал тогда Макаровец.

Речь идет о целеуказании для дальнобойной 300-миллиметровой РСЗО 9К58 "Смерч", принятой на вооружение в 1987 году. Ее 800-килограммовые реактивные снаряды летели на 70 км. Сейчас созданы боеприпасы с дальностью и до 120 км, они предназначены для модернизированной версии системы — так называемой 9К515 "Торнадо-С", принятой на вооружение в 2016 году.

Добежать до точки поражения

Идея использовать снаряды РСЗО для доставки беспилотника доразведки появилась довольно давно, около 1990 года. Важной проблемой дальнобойных РСЗО типа того же "Смерча" было устаревание информации о цели: разлет у ракет приличный, а заряд большой, и нужно понимать, куда конкретно их наводить в момент стрельбы (а не в момент, который запечатлен разведкой полчаса или даже несколько часов назад).

Особенно это касалось поражения мобильных целей — например, групп техники или позиций артиллерии и ракетных комплексов. Кроме того, это исключало слепое разбрасывание весьма недешевых крупных снарядов.

Обычные небольшие беспилотники, которые теоретически можно было на тот момент развернуть в подразделениях артиллерийской разведки, тут не помогали: им просто не хватило бы дальности для уверенной работы в глубине, да и путь до цели неблизкий (до 30–40 минут). Это уже не говоря о том, что беспилотник пришлось бы вести над территорией, контролируемой противником, — со всеми вытекающими рисками обстрелов со стороны средств ПВО.

В результате в 1990 году в казанском КБ "Эникс" была сформулирована концепция одноразового малогабаритного беспилотника, доставляемого до цели прямо в реактивном снаряде "Смерча" и проводящего доразведку цели непосредственно перед ударом, с минимальным временем устаревания информации (в пределах 1–2 минут). Снаряд размещался в типовой боеукладке "Смерча", а весь информационно-управляющий комплекс для дрона монтировался на шасси одной автомашины.

Облик такого беспилотника был полностью обоснован к 1996 году в проекте "Типчак-РН". Были проведены испытания с боевыми пусками реактивных снарядов-носителей.

Комплекс с БЛА "Типчак" Фото: vega.su

К тому "Типчаку", к которому все привыкли, эта машина еще не имела никакого отношения: "Типчак" как комплекс воздушной артиллерийской разведки в дальнейшем сменил головного разработчика и превратился в обычный многоразовый беспилотный комплекс на четырех автомобилях и с грузным летательным аппаратом, который в 300-миллиметровый снаряд не запихнешь.

"Эникс" продолжал работу в этом направлении, и в конце 2000-х показал наследника того проекта — беспилотник Т90 для специального реактивного снаряда 9М534. Аппарат может применяться на дальности до 70 км.

Аппарат с диаметром фюзеляжа всего 20 см, длиной 1,5 м и размахом крыльев около 2,5 м способен барражировать над целью на высоте до 500 м на протяжении 25–30 минут. При этом он с помощью бортовой видеокамеры видит земную поверхность площадью около 25 кв. км.

Оперативная передача информации позволяет либо скорректировать имеющееся устаревшее целеуказание, либо открыть огонь по вновь выявленным целям. В обоих случаях время между получением новой информации и нанесением удара проходит минимум времени, кроме того, данные для повторного удара могут быть скорректированы. Также таким способом можно организовать контроль результатов удара.

По словам руководителей "Эникса", еще в 2013 году компания получила заказ от некоего иностранного государства на создание беспилотников для разведывательных снарядов для "Смерча".

Денис Комаровский