Эстония при необходимости готова передать НАТО свои кибермощности
Таллин. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik) заявил о готовности страны в случае необходимости передать свои кибермощности в распоряжение НАТО.
Выступая на встрече министров обороны стран Альянса, он подчеркнул, что "противники НАТО уже сейчас обладают значительными кибермощностями и, в случае кризиса, НАТО не должна попадать в ситуацию, когда системы союзников постоянно атакуют".
Высказывания Ю.Луйка привели в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе министерства обороны Эстонии.
По словам министра, "государства-союзники должны быть готовы, развивая различные мощности, делить их с НАТО, этот же принцип касается и средств нападения".
"Эстония, развивая свои киберсилы, исходит максимально из интересов и потребностей НАТО", - подчеркнул он.
Как отметили в министерстве обороны, о готовности поделиться кибермощностями заявили также США, Великобритания, Нидерланды и Дания.
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