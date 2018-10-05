Ученые ЦАГИ продолжают совершенствовать перспективный административный самолет

Ученые Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского разрабатывают проект перспективного административного дозвукового самолета с оригинальным названием "Головастик". Благодаря уникальной каплевидной форме фюзеляжа самолет получил увеличенные размеры и повышение комфорта салона, высота которого составляет более 1,9 м.

Рисунок дозвукового самолета "Головастик". Источник: ЦАГИ

В настоящее время завершен цикл испытаний самолета с новой компоновкой крыла, при которой двигатели располагаются над его несущей плоскостью. Это позволяет уменьшить показатели по шуму на местности, увеличить полезный объем и комфорт внутри салона. Исследования в трансзвуковой аэродинамической трубе выявили, что на крейсерских режимах полета "Головастик" может достигать числа Маха, равного 0,8-0,82, при стреловидности крыла всего 10.

"Перенос двигателей на крыло не привел к ухудшению аэродинамических характеристик по сравнению с классическим положением их в хвостовой части фюзеляжа. Однако при испытании модели мы обнаружили интересные особенности физики обтекания. Их анализ совместно с расчетами в дальнейшем даст возможность привести аэродинамические характеристики к максимальным показателям", - пояснил начальник отдела отделения аэродинамики самолетов и ракет ФГУП "ЦАГИ" Иван Чернышев.

Ранее в ходе эксперимента было подтверждено, что, благодаря сочетанию инновационной формы фюзеляжа и прямого крыла, самолет может развивать скорость до числа Маха, равного 0,77, при полетах на максимальную дальность и до 0,8 при максимальной крейсерской скорости.

В дальнейшем запланированы исследования самолета с V-образным вертикальным оперением и механизацией крыла. Это позволит снять остающиеся вопросы по конфигурации органов управления перед переходом к следующему качественному этапу реализации проекта.

Перспективный реактивный административный самолет с повышенным уровнем комфорта может преодолевать расстояние 4200 км с тремя пассажирами на борту и 3200 км - с шестью. Его максимальный вес составляет 6000 кг.