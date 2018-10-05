Скоростной вертолет-разведчик разогнался быстрее 200 узлов

Специалисты американской компании Sikorsky, "дочки" Lockheed Martin, провели новый этап испытаний перспективного скоростного вертолета-разведчика S-97 Raider. Короткое видео о состоявшихся проверках опубликовано на канале Lockheed Martin в YouTube. В частности, во время испытательного полета, состоявшегося 21 сентября 2018 года, вертолет впервые преодолел рубеж скорости в 200 узлов, разогнавшись до 202 узлов (374,1 километра в час).

Летные испытания S-97 начались в конце мая 2015 года. В октябре 2016 года Raider совершил первый полет с убранным шасси. В 2017 году планировалось начать скоростные испытания вертолета, во время которых машина должна была разогнаться до максимальной расчетной скорости в 220 узлов, однако в августе прошлого года машина совершила жесткую посадку, получив серьезные повреждения корпуса.

Инцидент произошел на аэродроме компании Sikorsky в Уэст-Палм-Бич во Флориде. Вертолет находился в режиме висения, во время которого резко потерял высоту и ударился о взлетно-посадочную полосу. В момент происшествия шасси вертолета было убрано. После этого испытания вертолета были приостановлены и возобновились только летом 2018 года.

Во время нового этапа испытаний, начавшегося в сентябре 2018 года, S-97 проверили несколькими режимами полета, включая нормальный вертолетный полет, горизонтальный полет с ускорением за счет хвостового толкающего винта, висение с опущенным и поднятым носом и снижение со сбросом скорости по-самолетному. Эти проверки признаны успешными.

Во время этих же испытаний вертолет и преодолел рубеж скорости в 200 узлов, который рассматривается разработчиками в качестве важного этапа на пути к максимальной расчетной скорости. Ранее S-97 прошел испытания низкоскоростными пролетами, выполнил несколько полетов на скорости 150 узлов (278 километров в час).

В настоящее время S-97 участвует в тендере Армии США на разработку и поставку новых разведывательных винтокрылых летательных аппаратов, которые должны будут заменить устаревшие вертолеты OH-58D Kiowa Warrior.

Помимо Sikorsky, разрабатывающей Raider, в тендере участвуют американские компании AVX Aircraft, Bell Helicopter и Karem Aircraft. Из них пока только Bell Helicopter подробно представила свой проект — новый конвертоплан V-280 Valor.

Василий Сычёв