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05.10.2018
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Скоростной вертолет-разведчик разогнался быстрее 200 узлов

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S-97 Raider
Полет скоростного вертолета-разведчика S-97 Raider.
Источник: LockheedMartinVideos / YouTube

Специалисты американской компании Sikorsky, "дочки" Lockheed Martin, провели новый этап испытаний перспективного скоростного вертолета-разведчика S-97 Raider. Короткое видео о состоявшихся проверках опубликовано на канале Lockheed Martin в YouTube. В частности, во время испытательного полета, состоявшегося 21 сентября 2018 года, вертолет впервые преодолел рубеж скорости в 200 узлов, разогнавшись до 202 узлов (374,1 километра в час).

Летные испытания S-97 начались в конце мая 2015 года. В октябре 2016 года Raider совершил первый полет с убранным шасси. В 2017 году планировалось начать скоростные испытания вертолета, во время которых машина должна была разогнаться до максимальной расчетной скорости в 220 узлов, однако в августе прошлого года машина совершила жесткую посадку, получив серьезные повреждения корпуса.

Инцидент произошел на аэродроме компании Sikorsky в Уэст-Палм-Бич во Флориде. Вертолет находился в режиме висения, во время которого резко потерял высоту и ударился о взлетно-посадочную полосу. В момент происшествия шасси вертолета было убрано. После этого испытания вертолета были приостановлены и возобновились только летом 2018 года.



Во время нового этапа испытаний, начавшегося в сентябре 2018 года, S-97 проверили несколькими режимами полета, включая нормальный вертолетный полет, горизонтальный полет с ускорением за счет хвостового толкающего винта, висение с опущенным и поднятым носом и снижение со сбросом скорости по-самолетному. Эти проверки признаны успешными.

Во время этих же испытаний вертолет и преодолел рубеж скорости в 200 узлов, который рассматривается разработчиками в качестве важного этапа на пути к максимальной расчетной скорости. Ранее S-97 прошел испытания низкоскоростными пролетами, выполнил несколько полетов на скорости 150 узлов (278 километров в час).

В настоящее время S-97 участвует в тендере Армии США на разработку и поставку новых разведывательных винтокрылых летательных аппаратов, которые должны будут заменить устаревшие вертолеты OH-58D Kiowa Warrior.

Помимо Sikorsky, разрабатывающей Raider, в тендере участвуют американские компании AVX Aircraft, Bell Helicopter и Karem Aircraft. Из них пока только Bell Helicopter подробно представила свой проект — новый конвертоплан V-280 Valor.


Василий Сычёв

04.10.2018
Права на данный материал
принадлежат N+1
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Bell OH-58
S-97 Raider
V-280
Компании
Bell Helicopter
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
Textron
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1 комментарий
№1
05.10.2018 11:27
Два коротких винта могут иметь большую скорость вращения, чем один большего диаметра. Такая схема напрашивается сама собой... Интересно почему прототипы нашего скоростного вертолёта имеют один винт, концы которого обтекает чуть ли не на сверхзвуке.
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