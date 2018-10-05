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05.10.2018
bmpd.livejournal.com

Проблемы комплектования пехотных частей британской армии

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Как сообщает журнал "Jane's Defence Weekly" в статье Tim Ripley "Analysis: British Army’s infantry units suffering from 12% shortfall in personnel" , британская армия сталкивается с серьезной проблемой некомплекта рядового и унтер-офицерского состава в пехотных частях. Согласно данным министерства обороны Великобритании, обнародованным 20 сенятбря 2018 года в соответствии с Законом о свободе информации (Freedom of Information Act - FOI), некомплект личного состава в регулярных пехотных батальонах британской армии (которых сейчас насчитывается 29, без учета двух гуркхских батальонов) на 1 июля 2018 года составлял 12,4% по отношению к штатной численности (в целом по британской армии некомплект составляет 6,8%).

Военнослужащие церемониальной роты F Шотландской гвардии (F Company, The Scots Guards), приданной 1-му батальону Шотландской гвардии (1st Battalion, The Scots Guards) британской армии, во время церемонии вручения королевой Елизаветой II роте и батальону новых боевых знамен. Лондон, 17.05.2017 (с) The Royal Household

В целом нехватка составляет 1820 человек рядового и унтер-офицерского состава при штатной численности 29 пехотных батальонов 14670 человек этого состава. При этом 12 пехотных батальонов из 29 имеют некомплект более 100 человек на батальон, в том числе пять батальонов имеют общий некомплект в 23%, а один батальон (1-й батальон Шотландской гвардии - 1st Battalion, The Scots Guards), имеющий некомплект в 260 человек, должен быть признан неоперационным по стандартам британской армии.

Всего в составе британской армии числятся 29 регулярных пехотных батальонов, без учета двух гуркхских - пять мотопехотных на БМП, три тяжелых мотопехотных, пять легких мотопехотных, девять легких пехотных, один дворцовой гвардии, два воздушно-десантных и четыре специальных пехотных. Специальные пехотные батальоны были начаты переформированием в декабре 2016 года из обычных пехотных и предназначены для выполнения учебных и советнических задач, в том числе для подготовки иностранных сил (фактически к настоящему времени лишь два специальных пехотных батальона полностью переформированы для выполнения этих задач). Штатная численность этих батальонов составляет всего по 180 человек, и их переформирование позволило высвободить несколько сот человек для доукомплектования линейных батальонов.

Два гуркхских пехотных батальона, не включенные в вышеприведенные данные, имеют гораздо лучшую укомплектованность (некомплект лишь в 5,8% от штатного) и успешный набор гурхов привел к решению сформировать в 2019 году в британской армии еще один гуркхский пехотный батальон.

Согласно изданному в 2010 году британским правительством Стратегическому обзору обороны и безопасности (2010 Strategic Defence and Security Review) штатная численность британских сухопутных войск установлена в 82420 человек, в то время как фактическая численность на 1 июля 2018 года составила 76880 человек.

В отличие от проблем с комплектованием с рядовым составом, британская армия не сталкивается с серьезным некомплектом офицерского состава (в 29 пехотных батальонах на 1 июля фактически насчитывался 961 офицер при 973 положенных по штату).

В 2017 году на службу в британскую армию было принято более 9000 новобранцев. Однако в целом отмечается падение количества завербовывающихся на службу в британскую армию, особенно усилившееся с 2014 года. Особое падение количества добровольцев отмечается в Северной Ирландии, Шотландии и Уэльсе, что и привело к усилению некомплекта в гвардейских полках.

Укомплектованность регулярных пехотных частей британской армии (без гуркхских частей) на 1 июля 2018 года по отношению к штатной численности (с) министерство обороны Великобритании (via Jane's)

04.10.2018
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Страны
Великобритания
Ирландия
Проекты
Военные учения
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