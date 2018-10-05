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05.10.2018
Военный паритет

"Черная ночь" для "Челленджера". Почему пакет так назван?

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Комплекс активной защиты танка "Челленджера"
Комплекс активной защиты танка "Челленджера" (программа модернизации Black Night).
Источник: dailymail.co.uk

Компания ВАЕ Systems представила новый пакет модернизации основного боевого танка Challenger 2 британской армии, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на dailymail.co.uk (3 октября).

Программа модернизации Black Night ("Черная ночь") позволит сохранить танк на вооружении до 2035 года. Как следует из названия программы, основное внимание уделяется значительному повышению возможностей танка действовать в ночных условиях. Танк получит настолько совершенные технологии ночного видения, которые будут сопоставимы с кадрами известной телевизионной программы о природе "Планета Земля-2" ("Planet Earth II"), который представлялся сэром Дэвидом Аттенборо.

Комплекс активной защиты танка "Челленджера" (программа модернизации Black Night).
Источник: dailymail.co.uk

Танк будет предоставлять экипажу столь же "чрезвычайно резкие ночные изображения", что и дало название проекту - "Черная ночь". Машина имеет две независимые системы ночного видения, позволяющие наводчику сосредоточиться на одной цели, в то время как командир идентифицирует другие объекты. Танк имеет автоматически действующий комплекс активной защиты от подлетающих боеприпасов и ракет противника. Для работы этого набора оборудования нужно меньше энергии, чем раньше. Кроме того, эта система автоматически поворачивает башню танка при обнаружении опасной цели.

Комплекс активной защиты танка "Челленджера" (программа модернизации Black Night).
Источник: dailymail.co.uk

Размещение элементов комплекса активной защиты

Комплекс активной защиты танка "Челленджера" (программа модернизации Black Night).
Источник: dailymail.co.uk
04.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
Challenger 2
LEND
Компании
BAE Systems
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