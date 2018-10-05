В России назвали провальное космическое оружие СССР

В СССР разрабатывалось несколько перспективных космических технологий военного назначения, которые в дальнейшем не получили развития, пишет ТАСС.

Подборка, подготовленная информационным агентством, начинается с воздушно-орбитального истребителя системы "Спираль", которая в итоге остановилась на создании дозвукового аналога орбитального самолета МиГ-105. Проект был закрыт из-за дороговизны. В настоящее время единственный экземпляр МиГ-105 хранится в подмосковном музее в Монино.

Опыт, полученный при разработке "Спирали" и МиГ-105, пригодился для создания корабля "Буран", который в составе системы "Энергия-Буран" запускался один раз. Также в перечень попали космический комплекс "Алмаз", технологии которого применялись в орбитальной станции "Мир" и МКС, и система "Истребитель спутников".

В октябре начальник департамента международного сотрудничества "Роскосмоса" Дмитрий Лоскутов заявил, что проект окололунной станции Gateway может не представлять интерес для России, если США будут занимать в нем руководящую роль.