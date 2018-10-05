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05.10.2018
Lenta.ru

В НАСА назвали причину проблем с "Роскосмосом"

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Источник: Сергей Мамонтов / РИА Новости

НАСА в качестве основной версии появления отверстия в пристыкованном к МКС корабле "Союз МС-09" рассматривает случайное повреждение, возникшее во время сборки космического аппарата или его подготовки к запуску, заявили редактору ArsTechnica Эрику Бергеру в американском космическом агентстве.

Согласно информации, полученной изданием, в США считают, что повреждение могло появиться в ходе производства корабля в России либо в процессе предпусковой подготовки космического аппарата на Байконуре (Казахстан).

Также Бергер попросил неназванного официального представителя НАСА прокомментировать последнее заявление агентства, касающееся ситуации с "Союз МС-09". Собеседник издания отметил, что таким образом США хотели заверить Россию, что уверены в надежности кораблей "Союз МС", и подтвердить непричастность американских астронавтов к произошедшему.

Также ArsTechnica отмечает, что "относительно небольшая утечка превратилась в значительный разрыв между российскими и американскими космическими программами", а поспешные заявления гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, сделанные до завершения официального расследования причин инцидента, приводят к тому, что "окончательный отчет, вероятно, больше вызывает проблемы, чем решает их". "Скорее всего, это реальное сообщение, подразумеваемое в заявлении НАСА", — заключает Бергер.

В октябре НАСА отреагировало на заявление Рогозина, который фактически исключил появление отверстия в обшивке "Союза МС-09" в условиях производства. "Это заключение необязательно означает, что отверстие было проделано намеренно или со злым умыслом", — считают в НАСА.

В октябре запланирована встреча Рогозина с главой НАСА Джимом Брайденстайном. В ноябре российские космонавты должны совершить выход в открытый космос, в ходе которого предусмотрено обследование внешней поверхности "Союза МС-09".

Об утечке воздуха на МКС 30 августа сообщил сам Рогозин. Причина неполадок — отверстие диаметром около двух миллиметров в обшивке пилотируемого корабля "Союз МС-09", пристыкованного к российскому сегменту станции. Впоследствии стало известно, что утечка вызвана преднамеренным воздействием сверла на обшивку корабля. Российским космонавтам удалось оперативно заделать отверстие.

04.10.2018
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Страны
Казахстан
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
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