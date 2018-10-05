МиГ-29 в Сербии показали высший пилотаж

Совместные экипажи России и Сербии на истребителях МиГ-29В в рамках российско-сербского летно-тактического учения "БАРС-2018", проходящего в Сербии, выполнили боевые виражи и развороты на форсаже, "горку", "бочку" и "петлю Нестерова". Кадры некоторых маневров, снятые из кабины одного из пилотов, показал телеканал "Звезда".

Полеты проходили на высотах более тысячи метров. "Наша цель – отработать сложные элементы парного пилотажа и одиночного воздушного боя. Сейчас мы слетали на сложный пилотаж одиночно. Мой сербский друг показал хорошие качества, все замечательно", — сказал командир звена МиГ-29 ВКС России капитан Александр Цапко.