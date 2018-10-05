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05.10.2018
Lenta.ru

МиГ-29 в Сербии показали высший пилотаж

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МиГ-29
МиГ-29.
Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

Совместные экипажи России и Сербии на истребителях МиГ-29В в рамках российско-сербского летно-тактического учения "БАРС-2018", проходящего в Сербии, выполнили боевые виражи и развороты на форсаже, "горку", "бочку" и "петлю Нестерова". Кадры некоторых маневров, снятые из кабины одного из пилотов, показал телеканал "Звезда".



Полеты проходили на высотах более тысячи метров. "Наша цель – отработать сложные элементы парного пилотажа и одиночного воздушного боя. Сейчас мы слетали на сложный пилотаж одиночно. Мой сербский друг показал хорошие качества, все замечательно", — сказал командир звена МиГ-29 ВКС России капитан Александр Цапко.

04.10.2018
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Россия
Сербия
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МиГ-29
РС-20
Проекты
Военные учения
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