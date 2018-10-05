Герасимов обсудил военное сотрудничество с делегацией индийской армии

По словам начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, за прошедшие десятилетия между Россией и Индией сложились тесные и дружественные связи

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов встретился с делегацией индийской армии во главе с начальником штаба сухопутных войск Бипином Раватом.

"Мы придаем большое внимание встречам глав военных ведомств двух стран, а также организации и проведению на регулярной основе совместных мероприятий боевой подготовки серии "Индра". Важной составляющей сотрудничества в военной области является и взаимодействие генеральных штабов", - сказал Герасимов.

По его словам, за прошедшие десятилетия между Россией и Индией сложились тесные, дружественные связи, которые отличает высокий уровень доверия. При этом российско-индийские отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства.

"В прошлом году исполнилось 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Индией. На протяжении всего этого времени мы расширяем контакты на всех уровнях. Регулярно происходят доверительные встречи глав наших государств, они придают мощный импульс развитию двусторонних отношений", - добавил Герасимов.