Экипажи Ту-22М3 выполнили посадку на Арктический аэродром Воркута в ходе учений

Кроме того, на маневрах летчики отработают полеты с дозаправкой в воздухе, а также применение средств поражения по наземным мишеням на полигоне

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 произвели посадку на Арктический аэродром Воркута в ходе летно-тактических учений. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Экипажи дальней авиации продолжают осваивать арктические аэродромы. В рамках летно-тактического учения с соединением дальней авиации летчики дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили посадку на аэродром Воркута. Летный состав отработал беспосадочный перелет с аэродрома базирования на оперативный аэродром в Республике Коми", - рассказали в военном ведомстве.

Самолеты Ту-22М3 выполняют посадки на дальние арктические аэродромы Воркута и Анадырь начиная с 2017 года. Нынешний полет проходил в ходе учений с соединением дальней авиации, которые начались 2 октября.

Учения являются частью контрольных проверок в Вооруженных силах Российской Федерации за 2018 год. В полетах задействовано более 30 экипажей дальней авиации на самолетах Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78.

В ходе проверок летчики отработают перебазирование на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, а также применят авиационные средства поражения по наземным мишеням на полигоне, имитирующим цели условного противника.