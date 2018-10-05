Фрегат "Адмирал Горшков" поразил в Арктике цели комплексом "Полимент-редут"

Пуск ракеты ЗРК «Полимент-Редут» во время испытаний 2014 года.

Такой комплекс способен поражать воздушные цели в радиусе до 150 и на высоте до 30 километров

МУРМАНСК, 4 октября. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" Северного флота (СФ), выполняющий плановые задачи в Баренцевом море, успешно провел стрельбы по морской и воздушным целям зенитным ракетным комплексом "Полимент-редут". Об этом сообщает пресс-служба СФ.

"Экипаж корабля трижды успешно поразил воздушные мишени на различных высотах и дистанциях зенитными ракетами", - сообщает пресс-служба. Она также отметила точное попадание по морскому щиту, имитирующему малоразмерную надводную цель.

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", принятый в боевой состав ВМФ 28 июля 2018 года, прибыл на Северный флот из Санкт-Петербурга 8 сентября. Он зачислен в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота - самого крупного соединения надводных кораблей ВМФ России.

Фрегат является первым надводным кораблем-носителем крылатых ракет "Калибр" на Северном флоте. Также он оснащен современным зенитным ракетным комплексом вертикального пуска "Полимент-редут", который способен поражать воздушные цели в радиусе до 150 и на высоте до 30 километров.