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05.10.2018
ТАСС

Фрегат "Адмирал Горшков" поразил в Арктике цели комплексом "Полимент-редут"

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ЗРК «Полимент-Редут»
Пуск ракеты ЗРК «Полимент-Редут» во время испытаний 2014 года.
Источник: militaryrussia.ru

Такой комплекс способен поражать воздушные цели в радиусе до 150 и на высоте до 30 километров

МУРМАНСК, 4 октября. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" Северного флота (СФ), выполняющий плановые задачи в Баренцевом море, успешно провел стрельбы по морской и воздушным целям зенитным ракетным комплексом "Полимент-редут". Об этом сообщает пресс-служба СФ.

"Экипаж корабля трижды успешно поразил воздушные мишени на различных высотах и дистанциях зенитными ракетами", - сообщает пресс-служба. Она также отметила точное попадание по морскому щиту, имитирующему малоразмерную надводную цель.

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", принятый в боевой состав ВМФ 28 июля 2018 года, прибыл на Северный флот из Санкт-Петербурга 8 сентября. Он зачислен в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота - самого крупного соединения надводных кораблей ВМФ России.

Фрегат является первым надводным кораблем-носителем крылатых ракет "Калибр" на Северном флоте. Также он оснащен современным зенитным ракетным комплексом вертикального пуска "Полимент-редут", который способен поражать воздушные цели в радиусе до 150 и на высоте до 30 километров.

04.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
22350
Арктика
Калибр КР
СФ
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