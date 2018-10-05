Российская армия не откажется от шапок-ушанок
Ранее некоторые СМИ, ссылаясь на опубликованное постановление правительства, интерпретировали его так, будто российская армия откажется от шапок-ушанок
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российская армия не откажется от шапок-ушанок, речь идет просто о замене терминологии. Об этом сообщил в четверг ТАСС представитель Минобороны.
Ранее некоторые СМИ, ссылаясь на опубликованное в четверг постановление правительства, интерпретировали его так, будто российская армия откажется от шапок-ушанок.
"Речь в постановлении идет о замене терминологии. Никаких конструктивных изменений в головных уборах нет", - пояснил представитель Минобороны. Он уточнил, что внесенные изменения необходимы для упрощения работы с нормативными документами.
Ранее после поступления нового всесезонного комплекта полевого обмундирования традиционные шапки-ушанки уже были заменены в армии на утепленные шапки, также имеющие "уши", даже большие, чем на классической ушанке.
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